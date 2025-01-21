Xiaomi 15 Ultra將全球同步推出 S8 Elite+衛星通信走高端路線
撰文：中關村在線
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據傳，小米即將推出旗艦手機15 Ultra。雖然盧偉冰已經在社交媒體上確認了這一點，但他表示更多細節將在年後公布。
根據網友的爆料，小米15 Ultra的外觀設計延續了上一代的環形鏡頭設計，並且配備潛望式長焦鏡頭，位於右上角的位置。下方並列排列着三顆攝像頭。
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在核心配置方面，小米15 Ultra搭載高通驍龍8至尊版處理器，並採用2K等深微曲屏屏幕。該機支持超聲波指紋識別技術，並提供三種材質選擇：素皮、玻璃纖維和陶瓷。
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值得一提的是，小米15 Ultra將標配天通衛星通信功能，頂配版則支持雙星系統，包括北斗衛星通信。這使得該款手機成為小米公司首款支持eSIM技術的「Ultra」系列智能手機，型號為「xuanyuan」（軒轅）。
此前，盧偉冰曾表示小米將重點突破6000元以上價位段，並繼續提升品牌層次，提高高端產品線的表現。
在拍照方面，小米手機表現出色，而華為等競爭對手可能會感到擔憂。
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