Galaxy S25 Edge神秘登場｜在三星Samsung剛剛舉行的Unpacked發布會上，神秘地預告了全新的Galaxy S25 Edge手機型號。雖然三星並未透露太多關於這款手機的具體信息，但從現有的消息來看，Galaxy S25 Edge無疑是三星Galaxy系列的又一重點產品。



早前根據不少外媒報導，除了S25 Ultra、S25 Plus及標準S25機型之外，還會有一款名為"Slim"（亦即是今日公布的S25 Edge）的機型。

Galaxy S25 Edge神秘登場

從字面上看，Galaxy S25 Edge會采用比現有Galaxy旗艦更為纖薄的設計。據悉，這款手機的機身厚度將僅為6.4mm，比同系列其他機型更加輕盈。同時，從三星在發布會上簡單預告的畫面來看，Galaxy S25 Edge的整體外觀設計也將與現有Galaxy S25系列保持高度一致。

就在Unpacked發布會場，展出了這一台Galaxy S25 Edge的模型機。（reddit圖片）

作為一款旗艦級輕量版機型，Galaxy S25 Edge並不會在硬件配置上有所妥協。它依舊將搭載三星最新的Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，似乎配備雙鏡頭系統（估計與Ultra同樣200MP的主攝像頭、50MP廣角鏡頭），相信S25 Edge必將為用家帶來出色的拍攝體驗。

Galaxy S25 Edge的雙鏡頭模組

不過，值得注意的是，據悉Galaxy S25 Edge未必會在全球同步發售，相信將率先在美國和韓國市場登場，其他地區的上市時間可能需要稍後。同時，有傳新機的發布時間也有待確認，而且官方曾暗示最快可能在今年5月與大家見面。

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究竟這一台擺明與今年「iPhone」Slim版手機打對台的新機，何時會正式推出呢？大家拭目以待吧。