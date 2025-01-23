Samsung Galaxy Unpacked 2025懶人包｜直播連結｜2025年Samsung首個大型發布會Galaxy Unpacked 2025，終於將今年旗艦級新機Galaxy S25系列全曝光。新機不單止更為輕便及拍攝效能增強，更加幅增加Galaxy AI的功能及實用性，值得期待。Unpacked發布會最後更公布一台神秘新機「Galaxy S25 Edge」！



Unpacked 2025重點懶人包！立刻為大家列出以下是對每款手機的重點功能進行詳細介紹，特別是升級及新功能。

今次Galaxy Unpacked重點S25系列外，更大幅升級Galaxy AI的功能。

今次Galaxy Unpacked重點S25系列外，更大幅升級Galaxy AI的功能。

Galaxy S25 Ultra（6.9吋），包括有鈦金屬黑、鈦金屬灰、鈦金屬藍、鈦金屬銀；Samsung 網上商店限定顏色：鈦金屬灰黑、鈦金屬灰綠、鈦金屬粉金（歐嘉樂 攝）

Galaxy S25／Galaxy S25+ AI新功能



1.1 Galaxy AI全新演變

Galaxy S25系列引入了全新的Galaxy AI，搭載One UI 7.0，為用家帶來更智能、更個性化的流動AI體驗。

1.2 智能選擇 AI Select（升級功能）

能夠自動查看並分析屏幕顯示內容，並根據分析結果提供下一步的操作建議。無論是編輯、製作GIF，還是分享內容，AI Select都能簡化操作流程。

1.3 一圈即搜 Circle to Search（升級功能）

比以往的Circle to Search更強，支持音樂搜尋和功課協助。只需圈選問題或內容，即可獲得即時解答和詳細步驟，極大地提高了學習效率。

Circle to Search的音樂搜尋

1.4 Now Brief／Now Bar（全新功能）

Now Brief提供個性化的每日簡報，顯示用家的睡眠狀況、天氣預報和行程提示，能夠輕鬆掌握每日重要資訊。而在待機畫面下方，新加入Now Bar功能，無需解鎖手機或開啟app快速看到狀態，如Google Maps的目的地即時距離、Music等資料。

Now Bar

Now Brief

1.5 通話助手 Call Assist（全新功能）

通話助手具備通話轉錄功能，可以在通話過程中錄音並生成文字轉錄，便於日後回顧。此外，語言即時翻譯功能也擴展了支援的語言數量，讓國際交流更加順暢。

通話助手具備通話轉錄功能

1.6 相片助手 Photo Assist（全新功能）

全新的音訊消除器和自動剪輯功能，讓用戶可以隨時隨地對影片進行創作，無需擔心環境噪音的影響。

Galaxy S25+（6.7吋）及S25（6.2吋）將推出四款顏色，包括霧砂灰、霧果綠、霧冰藍、霧軍藍，而Samsung 網上商店限定顏色：霧黑藍、霧緋紅、霧粉金（歐嘉樂 攝）

2. Galaxy S25+ 升級的Galaxy AI拍攝體驗



Galaxy S25+同樣搭載全新的Galaxy AI，特別是在夜間攝影和變焦效果方面得到了顯著提升。Nightography功能的升級，確保在弱光環境下拍攝的畫面更具細節。另外採用與Galaxy S25相同的高效處理器，並具備優化的散熱系統。鋁合金機身的設計不僅提升了耐用性，還使得手機更加輕便。

一口氣公布S25、S25+以及S25 Ultra（歐嘉樂 攝）

3. Galaxy S25 Ultra獨有新功能



3.1 極致Galaxy AI相機體驗

S25 Ultra配備了全新5000萬像素的超廣角鏡頭F1.9，亮度提升高達34%，並且與上代同級2億像素的廣角鏡頭和5000萬像素的遠攝鏡頭。

極致Galaxy AI相機體驗

AI協助拍攝相片

3.2 ProVisual Engine

新一代ProVisual Engine提供雙重分析雜訊移除功能，提升夜間拍攝效果，讓在黑暗環境中拍攝的畫面同樣清晰可見。另外，影片提供高達10-bit HDR 帶來比上代的 8-bit SDR闊4倍的動態範圍，呈現更出色的影片。

3.3 虛擬光圈與Expert RAW

用家能夠自動調整景深和亮度，實現接近數碼單反相機的拍攝體驗，讓攝影師可以輕鬆拍攝出電影級的作品。

3.4 全新機身設計

Galaxy S25 Ultra同樣採用全新的圓角設計，機身更加纖薄且時尚。鈦合金邊框的使用，進一步增強了手機的耐用性和美觀性。

3.5 卓越的顯示技術

S25 Ultra的屏幕亮度可達2600 nits，配合Vision Booster技術，無論在何種光線環境下，都能提供最佳的視覺體驗。

3.6 卓越旗艦性能

Galaxy S25系列配備最新的Qualcomm Snapdragon 8 Elite處理器，CPU、GPU和NPU的效能分別提升了37%、30%和40%，並搭載更大的Vapor Chamber散熱系統，確保在高性能使用下的穩定性。

3.7 更輕薄的機身設計

無論是S25、S25+或S25 Ultra，機身都比上代設計得更為輕巧，尤其S25 Ultra比上代輕15g。而且新機系列採用全新圓角設計，有更舒適的手握感。而電量亦都增強，最長可連續使用睇片長達31小時。

Galaxy S25 Edge神秘登場

+ 4

Galaxy S25 Edge神秘登場，但只有數十秒短片，仍未有新機詳情。預計是更輕薄的S25系列版本。

Samsung Galaxy S25／S25+／S25 Ultra系列售價＋預訂詳情

Galaxy S25 Ultra售價由1299美金起（約$10110）

Galaxy S25 售價由799美金起（約$6220）