三星Samsung Galaxy S25 Ultra系列上手試｜Samsung三星就在今年第一個Unpacked發布會中，正式發布最新Galaxy S25系列新機，包括S25、S25＋以及S25 Ultra。其中Galaxy S25 Ultra無疑是整個系列的焦點！三款新機記者都提早入手，立刻上手試玩新機有幾吸引！



Samsung Galaxy S25 Ultra系列上手試，全新設計機身更好手感。（林勇 攝）

S25 Ultra機身手感更出色

Galaxy S25 Ultra最大亮點在於全新升級的Galaxy AI功能。通過One UI 7.0的進化，帶來更加智能和個人化的人工智能體驗。

由上代的圓邊改為直角邊加圓角，反而令手感更好。（林勇 攝）

拎上手，新機以全新的圓角設計，令三款新機造型時尚優雅，同時也帶來更舒適的手感體驗。而且新機的重量比上代更輕，尤其S25 Ultra比上代輕15g（只有218g），拎上手的確感覺更為就手輕巧。

今代S25 U（左）與上代S24 U（右）的機身對比（歐嘉樂 攝）

今代S25 U（左）與上代S24 U（右）的機身對比（歐嘉樂 攝）

Galaxy AI大升級

今代最大加強的地方，便是升級版的Galaxy AI，不少新功能更為實用。首先AI Select（AI 智能選擇）功能升級後，可自動分析螢幕內容，並提供下一步的智能操作建議，如調用相關編輯功能、製作GIF等，大幅提升了使用效率。記者只需要點按右方的快捷鍵再選「AI 智能選擇」，便可以即時於屏幕中圈選不同的項目，然後可以生成式編輯等功能。

S Pen仍然十分實用，同樣可以直接呼出右邊的功能bar。（歐嘉樂 攝）

同時，還升級了Circle to Search功能，無需離開當前操作界面，即可使用AI完成音樂搜索、數學問題求解、文本翻譯等各種便捷操作。實試聽歌辨認速度十分快，只需要聽2-3秒前奏就立刻成功辦認。

利用Circle to Search功能，直接「聽歌」認歌。（歐嘉樂 攝）

值得一提的是，全新的Now Brief和Now Bar功能，令用家更恣掌握到更多智能化資訊展示。Now Brief能夠根據個人喜好自動生成日常資訊總覽，包括睡眠、天氣、行程等；而Now Bar則能在鎖屏狀態下，提供各類應用程式的快捷操作鍵。此外，通話助手Call Assist的新增功能，在通話時可以即時轉錄以及轉化為文字紀錄以及生成總點摘要，然後再作多語言即時翻譯。

Now Bar可當作資訊快捷鍵（歐嘉樂 攝）

Now Brief的個人資訊簡報（歐嘉樂 攝）

新AI還新加入「視覺創作工作箱」，可以根據用家的keywords而生成不同的圖像，可以選擇不同風格，即時生成不同可愛的圖片，隨時自製不同的sticker更有趣。另外，相片助手 Photo Assist亦有加強，用家拍攝的影片，系統可以分析影片中的背景音（包括人聲、人群嘈雜聲、風聲、音樂、自然和背景噪音六種類別），然後調節降噪的程度後隔絕雜音。

視覺創作工作箱可因應輸入的keyword而gen出不同圖片。（歐嘉樂 攝）

各Galaxy AI功能圖輯

+ 3

升級影像功能

除了領先的AI能力，Galaxy S25 Ultra在影像體驗上也有了大幅提升。它搭載了全新的5000萬像素超廣角鏡頭（f1.9大光圈），亮度提升高達34%，不僅帶來更細膩的畫質，還能呈現出更寬闊的視野。同時，配備2億像素廣角鏡頭和5000萬像素5x光學長焦鏡頭，手機拍攝能力全面升級。

與上代同樣的三鏡系統，超廣角鏡大升級。（林勇 攝）

另外，新一代ProVisual Engine更是將雙重分析降噪、空間濾波等專業級功能集於一身，無論是日夜拍攝，還是高動態範圍的視頻錄製，都能達到媲美數碼單反相機的驚艷表現。此外，Galaxy Log的色彩調整選項和10-bit HDR 動態範圍，輕鬆拍攝出電影級別的創作作品。Galaxy S25 Ultra更配置虛擬光圈功能，配合Expert RAW模式，可自動調整景深和亮度，帶來無與倫比的專業拍攝體驗。

Galaxy S25 Ultra（6.9吋），包括有鈦金屬黑、鈦金屬灰、鈦金屬藍、鈦金屬銀；Samsung 網上商店限定顏色：鈦金屬灰黑、鈦金屬灰綠、鈦金屬粉金（歐嘉樂 攝）

更強性能提升

除了AI和影像，Galaxy S25 Ultra在性能上也進行了全面升級。機身採用鈦合金材質，搭配最新Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，於CPU、GPU和NPU性能上大幅提升，加上比上一代大40%的 Vapor Chamber 冷卻系統。令手機在打機時仍有穩定的出色表現。與此同時，Galaxy S25 Ultra還配備了Corning Gorilla Armor 2螢幕以及高達2600nits的超強亮度，無論在戶外還是室內，都有更出色的觀賞體驗。

Samsung Galaxy S25 Ultra系列上手試（林勇 攝）

究竟Galaxy S25系列何時才會正式在香港推出？有消息指最快可能二月初便會正式於香港公布，各位fans拭目以待吧。

同場加映Galaxy S25／S25＋機身圖輯