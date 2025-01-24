尿袋/充電寶選購貼士｜現代人出街一身手機、耳機、平板、電腦，出年仲話要買Swich 2，當然也少不了一顆「尿袋」（又稱外置電、充電寶、行動電源）跟身，為各個gadget補充電力。又由於尿袋構造簡單，市面款式選擇亦有平有貴，電量mAh、各種FCC／CE／RoHS安全認證、充電口又藍又燈甚至PD QC，又應該點揀選一顆適合自己，安全又可靠的尿袋呢？



尿袋容量點樣睇？

香港市面的尿袋幾乎全部以 mAh 「毫安時」標示電池容量，數字愈大、電量愈多，由於手機內置電量也愈來愈大，市面尿袋基本以5,000mAh起跳，以至10,000mAh、15,000mAh 以及 20,000mAh都有。不過最近海關就發現3款俗稱「尿袋」的外置充電器，實際電容量與其聲稱的不符，購買時要小心。

3款「尿袋」實際電容量較聲稱少兩至三成 海關拘供應商負責人

最近海關發現3款俗稱「尿袋」的外置充電器，實際電容量與其聲稱的不符。

尿袋要買幾大？點睇上唔上到飛機？

尿袋電池容量照道理是愈大愈好，但電量愈多、尿袋的重量也相對更重，可以參考下面圖表，按照自己日常用途去決定。而航空公司對電池容量的上限一舨以Wh(瓦時)顯示，換算成mAh的話，一般航空公司上限100Wh 即等如 20,000 mAh。想帶電池上飛機，容量就不要過2萬mAh，且必須手提登機，不能收入寄艙行李。

能量(Wh) = 容量(mAh) × 電壓(V) / 1000



旅行尿袋｜手機外置電池能否帶上機？唔係睇mAh！必Check一個數字

電器產品平均電池容量

AirPods耳機｜398 mAh

智能手機｜3,500 至 5,000mAh

平板電腦｜4,000 至 8,000mAh

Switch手提遊戲機｜4,310mAh

手提電腦｜5,000mAh 至 8,000mAh

電競用手提電腦｜8,000mAh 至 10,000mAh



充電速度有幾快？要睇「充電協議」

充電速度是以瓦數計算，電池瓦數愈高、充電速度就越快［功率（W）=電壓（V）x 電流（A）］現時的智能手機／平板電腦一般已提供 18W 或以上功率的快充功能。不少已推出多年的充電器頂多只能提供12W充電，無法滿足快充需求。想要快充，市面有2大陣營認證的「充電協議」，此外還有一些手機品牌有自家充電規格。

高通 QC (Quick Charge) 認證：市面最多產品支持QC 3.0（36W），QC 4+ 最高支援 100W，最強的QC5達100W+功率。

USB PD (Power Delivery)認證：為USB開發者聯盟（ USB-IF ） 官方格式，分 10W／18W／36W／60W／100W 五種功率，最高可配合 5A 電流的 Type-C 接頭使用。市面最新為USB PD 3.1，支援 240W 輸出功率。

另外如小米／Honor／華為各自有自己的快充格式，有機會需要專用三腳火牛、快充線才能達到手機標示的最快充電速度。

小米／Honor／華為各自有自己的快充格式，有機會需要專用三腳火牛、快充線才能達到手機標示的最快充電速度。

接口類型點先算齊？

現時已絕少新上市尿袋內置micro USB 接口，多數為大頭USB-A 以及USB-Type C頭，當中Type C不同顏色是有分別的：

黑／白：USB 1.0/2.0

藍：USB 3.0

綠：USB 3.1

紫：華為Super Charage 快充

橙：支援Q.C. 3.0

新款尿袋主要提供USB-A大頭（左）及USB-Type C頭（中），micro USB接口已少見（右）。

市面亦有一些電池內置 USB-C、Lightning 充電線，好處是不怕帶漏線、原生內置電線即達最高充電速度；壞處是一旦內置線頭壞了，整支電池也可能報廢。

市面亦有一些電池內置 USB-C、Lightning 充電線

安全認證你識幾多個？

針對過充／過熱／短路等問題，世界各地對尿袋／鋰電池都有自己的認證規格，常見的有 FCC（美國聯邦通信委員會認證）、CE（歐盟強制性驗證）、RoHS（歐盟電子電器產品綠色法規指令、主要針對環保）、MFi（蘋果公司認證），但市實上印上機身不代表真的有取得認證，最終還是別貪平買無品牌／雜牌貨，去有信譽的店鋪購買吧。

有些大品牌產品標明有2年保養，又或者已為產品購買安全保險，用家保留單據及包裝／保養證即能在意外後申請賠償。

消委會安全使用貼士

1：存放於店內未發售／未經使用的電池同樣會自然老化，購買時應選較新型號產品。

2：購買後應保存在陰涼的地方，避免受外來熱力影響。

3：電池不應該長期完全放電，久久不用的尿袋應不時略為充電。

4：電池如需要長時間閒置，電量應該處於低過50%電量。

5：支援快充的尿袋，接駁口位置有機會因熱力而加速老化。使用時如發現有異常熱力，應立即停用。

6：外置充電最忌是撞擊，如曾不小心掉在地上，即使表面沒有明顯膨脹，內部也可能已經毀壞，此時更要加倍留意，如發現尿袋過熱，請立即停用。

7：尿袋本身也需要充電，此外應該使用取得安全規格的火牛充電。

2款尿袋外置電疑過熱問題遭海關禁銷卻仍可網購？7大安全使用貼士