My Melody 聯乘 CASETiFY 推出Y3K科幻風格手機保護用品系列，未來感十足的閃令令設計，一洗Melody產品永遠只可以cute cute 粉紅的先入為主概念。



Sanrio 綠茶婊粉紅兔兔 My Melody 為慶祝 1 月 18 日迎來出道 50 週年，攜手CASETiFY，My Melody 放棄那一身綠茶婊的粉紅色，換上潮流大熱的 Y3K 風格，所謂Y3K是將復古retro電腦風格與創新的3DCG感覺共融，帶來kira kira的未來感。好老實講，喜歡Melody又怕粉紅上身的人，今次是機會了！

唔該你吖！我想買 My Melody x CASETiFY 科技風 Y3K 手機殼呀！

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另外，上次Chiikawa x CASETiFY 最搶手的原來不是任何機殼，而是搶到斷市的公仔手機帶，今次Melody一樣有條電鍍粉紅色心心鎖鏈兩用金屬腕帶（$429），應該又是最搶手的單品，記得早少少上官網訂貨了。

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整個系列除手機保護殼外，同樣涵蓋一系列配件，包括 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、MacBook 保護殼、iPad 保護殼、Apple Watch 錶帶、無線充電器以及手機支架等。以上產品售價為 HKD $279 至 HKD $789。即日起可以上其網上官店購買