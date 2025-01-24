iOS 18.3 新功能｜iOS 18.3 即將在3、4月推出，這次版本從通知摘要的改版，到Visual Intelligence的新升級，iOS 18.3 將加入很多實用的功能調整。另外，更有人在 iOS 18.3 的代碼中發現iPhone SE 4的發售日期。



iOS 18.3對通知摘要進行了多項調整和改進。更新後的通知摘要加入斜體文字標記，使被摘要的通知在視覺上更加突出，方便用戶識別。此外，用戶現在可以直接在鎖定螢幕上管理通知摘要的相關設定，大大提升了操作的便利性。

針對iPhone 16系列，iOS 18.3帶來了備受期待的Visual Intelligence升級。Visual Intelligence是Apple於iPhone 16系列引入的一項創新功能，透過相機控制按鈕，能夠分析周圍環境中的物件或地點，並提供相關資訊。例如，當用戶經過一家餐廳時，Visual Intelligence可以顯示其營業時間或評價。在iOS 18.3中，這項功能更進一步，加入了從海報或傳單直接添加事件到日曆的能力，同時還新增了動植物識別功能，滿足了用戶在生活中對自然與環境知識的需求。

同時，iOS 18.3也更新了計算機App功能。此次更新恢復了當用戶第二次點擊等號時，計算機自動重複最後一次數學運算的功能。這一小改動對於需要進行複利計算或其他重複操作的用戶來說非常有用。

在這次更新中，爆料大神 Evan Blass 爆料，疑似 iOS 18.3 和 iPadOS 18.3 的資訊中洩露出，iPhone SE 4 、iPad 11 以及 iPad Air 7 將分別預載 iOS 18.3 / iPadOS 18.3 ，那麼可能會隨著iOS 18.3在3、4月正式發布。