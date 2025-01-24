尿袋（充電寶／行動電源）用得耐、就覺得愈來愈快「乾塘」、手機都叉不滿兩次。過年前決定換過個新「尿袋」，上網一睇見小米呢粒新款「小米自帶線行動電源10000 165W MAX」集齊我所有需要：有120W以上快充輸出，支援我部小米14 Ultra同紅米note，電量充足又可以帶上機，仲有內置屏幕，現在來開箱試試。



自帶線支援120W暴力快充

「小米行動電源 10000 165W MAX」使用了市面少見的柱型設計，機身內置1個USB Type-C插頭（IN/OUT2），以及1條支援Xiaomi Hyper Charge 120W的USB Type-C的「自帶線」（IN/OUT1），以「自帶線」為Redmi Note 14 Pro+5G 手機充電，13分鐘充滿100％，真係好「暴力」。

自帶線支援120W暴力快充

手機快充不是電池壽命縮短元兇？專家指三件事才是續航力降低主因

自身支援90W快充

記者常常會在臨出門時才發現尿袋沒電，好在「小米行動電源 10000 165W MAX」自身充電同樣支持90W快充，如果家中火牛支援到90W快充，那麼15分鐘已經夠「回血75%」左右，不怕臨出門才發現尿袋沒電。

「小米行動電源 10000 165W MAX」內置1個USB Type-C插頭（IN/OUT2），以及1條支援Xiaomi Hyper Charge 120W的USB Type-C的「自帶線」（IN/OUT1）

彩芒三種用途極之實用

超喜歡它的LED彩色螢幕，只要按鍵即能馬上顯示待機電量%、放電輸出mAh（為其他器材充電）、充電的完成時間，有種掌握一切的安心感。二百幾蚊買粒電，會比買其他品牌更覺得抵玩。

LED彩色螢幕可顯示充電還要多久來完成。

只要按鍵即能馬上顯示待機電量%、放電輸出mAh。

可以手提登機出國

「小米行動電源10000 165W MAX」底部及包裝均清楚寫明電量為36 Wh／內置4支2500mAh電池（等如10000mAh），可以安心手提帶上飛機。

為何叫165W MAX？充apple產品會變慢？

原來120W自帶線、90W USB-C充電口能雙插口同步使用，但總輸出力會降至 120W + 45W（即165W)。用在非小米產品時雙插口只能同步提供110W(65W＋45W)電力，不過實試依然很快，比如我的iPhone 15 Pro Max快充上限為25mAh左右，用出力較低的IN/ON2去充，都已經有成22mAh/min。

試充iPhone 15 Pro Max，最高有22mAh/min。

自帶線的好處與隱憂

睇新聞，不少充電過程發生的火災都是因為用了品質差／已損壞的充電線，線材或駁口短路而自溶過熱起火。自帶線對我來說，最大好處是不怕出街忘了帶線，二來原生線材安全性及充充速度都有保證。記者在充電過程中曾用手觸摸充電頭表層，發現沒有高溫發熱，其防過熱安全架構是做得不錯。

「自帶線」有點短，外皮似乎有點薄，不過忽略很耐用。

「自帶線」有點短，外皮似乎有點薄，不過忽略很耐用。但其安置底部、以及用扣位收納的設計，一令充電柱無法直立擺放、二來亦擔心電線長期彎曲加速損壞。反正駁USB-C線都有90W輸出，在街上我會選擇駁線充電，並建議自購合尺寸收納袋才帶出街。

擔心收納扣令電線長期彎曲加速損壞

用後感｜很好用、有點重

小米行動電源10000 165W MAX的表現令我很滿意，無論是自身充電或為手機／平板充電也很快，內置屏幕非常之實用，整體表現達90分以上。不過因為小米行動電源10000 165W MAX內置不少安全保護部件，又分割成4支2500mAh電池（總量10000mAh），以1萬mAh尿袋來說318g的確比市面相同容量尿袋為重，這算是安全／力量大的代價吧。