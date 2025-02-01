香港人都有國家補貼｜近期內地推出的數碼產品購新補貼方案，鼓勵數碼產品更新換代，消費者可以享受高達八折的補貼優惠。更令人驚喜的是，這項補貼不限於內地居民，持有回鄉證也能在「雲閃付」中獲得最高 2000 元的折扣。



購物網站如淘寶、京東、拼多多等，現在大都是搜索「國補」的消費者。具體而言，消費者可以透過「雲閃付」App或其他指定平台領取補貼券。以深圳為例，不僅針對3C產品提供補貼，還擴展至家電和智能家居設備，包括雪櫃、洗衣機、電視、冷氣等12大類家電產品。

購買補貼範圍內的一級能效或水效產品，消費者可享受支付金額的20%立減優惠，但優惠金額上限為2000元；若購買二級能效或水效產品，則可享受15%的立減優惠，同樣設有2000元的優惠上限。

持有回鄉證的使用者只需打開「雲閃付」App，登記時使用內地電話號碼＋內地銀行卡或內地信用卡，申請補貼時輸入回鄉證號碼，即可領取 8 折卷。值得一提的是，8 折卷拎完後要盡快使用，期限只有 1～2日。消費時，只要用「雲閃付」App掃碼支付，即可以享有上限 2000 人民幣的 8 折優惠。