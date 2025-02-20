Apple 剛推出的的 iPhone 16e 叫價 $5,099，同樣使用 A18 晶片和 6.1" OLED 螢幕，令很多果迷都與 iPhone 16 之間猶豫，究竟該選擇更高規格的 iPhone 16，還是價格更親民的 iPhone 16e？以下透過 33 項規格比較，幫助找出最適合的選擇。



iPhone 16e 使用「閹割版」A18 晶片？

iPhone 16e 和 iPhone 16 同樣搭載 A18 晶片，但其實並不完全相同。Apple 在 iPhone 16e 採用的是「Binned 版本」的 A18，因部分核心未達最高性能，Apple選擇停用部分 GPU 核心，讓它仍能運行，但效能稍微降低，因此才會出現同為 A18 晶片，但少一個 GPU 核心的情況。

這意味著 iPhone 16e 的圖像處理效能相較 iPhone 16 低約 10%，但對一般使用者來說，這樣的差異其實影響不大，除非是重度 3D 遊戲玩家或是影片剪輯用家，否則體驗上不會有太大落差。但好處則是節省能源，令iPhone 16e續航時數高達26小時。

相同尺寸但細節有區別

兩款機型都配備了 6.1 吋 OLED 螢幕，但在顯示技術上，iPhone 16 擁有更高的亮度與更寬廣的色域，讓顏色更鮮艷、對比更明顯。除此之外，iPhone 16e 採用較厚的邊框，因此，iPhone 16e 手感和視覺效果上可能不如 iPhone 16。

+ 3

不支援 MagSafe

令人意外的是，iPhone 16e 並不支援 MagSafe，這對於依賴無線充電的用戶來說可能是一大缺點。iPhone 16e 取消 MagSafe，改為普通的 Qi 充電，最高功率僅 7.5W，充電速度減慢，而且無法使用 MagSafe 配件。Apple 這樣的做法，可能是為了讓 iPhone 16e 與 iPhone 16 之間有明顯差別，吸引想使用 MagSafe 的用家升級到 iPhone 16。

相機比較

兩款手機都搭載 4800 萬像素主鏡頭，但 iPhone 16 擁有更好的影像處理。iPhone 16e 不支援0.5倍超廣角鏡以及微距拍攝功能。拍片也沒有動作模式和空間影片攝錄等，不過這些差異對於一般日常拍攝影響不大，但如果你經常拍攝夜景或需要更好的動態範圍，那麼 iPhone 16 會是更好的選擇。

電池續航與充電速度

根據 Apple 官方數據，iPhone 16e 和 iPhone 16 續航力相近，但普遍來算還是 iPhone 16e 略勝一籌。

價格與性價比

最後來看看最重要的價格，目前 iPhone 16e 售價為 $5,099起（128GB），而 iPhone 16 售價則為 $6,899起（128GB）。價格差異約為 $1,800，但這筆差價換來的是更好的 GPU 性能、MagSafe 支援（更快的無線充電與磁吸配件）、更高階的相機處理技術、更好的螢幕顯示效果，不知大家如果想出機，又會揀那一部？

如果只是一般用戶，不特別需要 MagSafe，也不玩高畫質 3D 遊戲，那麼 iPhone 16e 會是一個不錯的選擇，畢竟它仍然擁有強大的 A18 晶片、4800 萬像素相機、Face ID 解鎖、同樣支援Apple Intelligence，且價格更親民。

但如果希望擁有 MagSafe 體驗、更快的 GPU、更優異的拍攝效果與螢幕質量，那麼 iPhone 16 會是更適合的選擇。