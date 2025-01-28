Deep Seek 開發者竟是二十多歲天才少女？曾被小米雷軍千萬年薪挖角｜中國AI初創公司DeepSeek近期迅速走紅，其中DeepSeek-V2的主要開發者之一：羅福莉被譽為95後的AI「天才女孩」。她強到小米創始人雷軍以年薪過千萬人民幣的高薪挖角，負責領導小米的AI大模型團隊。



DeepSeek開發者竟是二十多歲天才少女？

根據外媒報導，DeepSeek在2024年底發布了新一代大型語言模型DeepSeek-V3。1月20日，DeepSeek又推出了新模型DeepSeek-R1再次吸引了全球AI界的關注。

DeepSeek在2024年底發布了新一代大型語言模型DeepSeek-V3。1月20日，DeepSeek又推出了新模型DeepSeek-R1再次吸引了全球AI界的關注。 (資料圖片)

95後的羅福莉因在DeepSeek-V2中的貢獻迅速成名，被譽為天才少女。她在北京師範大學就讀電腦專業，並在北京大學獲得計算語言學碩士學位。畢業後，羅富莉首先加入阿里達摩院，負責訓練語言模型相關的研究，並領導多語言預訓練模型VECO的開發。

羅福莉被譽為95後的AI「天才女孩」（羅福莉weibo相片）

曾被小米雷軍千萬年薪挖角

2022年，她加入幻方量化進行Deep Learning(深度學習)相關的研究，隨後跳槽至DeepSeek成為深度學習研究員，參與開發DeepSeek-V2。

95後的羅福莉因在DeepSeek-V2中的貢獻迅速成名，被譽為天才少女。(資料圖片)

在DeepSeek-V3發布前不久，小米創始人雷軍以年薪千萬的薪酬邀請羅富莉領導小米的AI大模型團隊。隨著DeepSeek的崛起，它在中國和美國的Apple App Store免費應用下載榜單上名列前茅，超越了ChatGPT。