iPhone SE 4消息整合｜非動態島依舊M字額？將混合這2代機身設計｜近日四周開始傳起iPhone SE 4（又有傳改名iPhone 17E）規格及設計，今次為大家整合所有iPhone SE 4目前至今的傳聞，即睇詳情。



iPhone SE 4設計

目前的第三代 ‌iPhone SE‌ 是Apple最小的設備，外觀設計與iPhone 8‌相近。尺寸為4.7英寸，是唯一一款配備厚邊框和 ‌Touch ID‌ 按鈕的 ‌iPhone‌。有傳言指出，下一代 ‌iPhone SE‌ 的設計將會改變，第四代 ‌iPhone SE‌ 將採用旗艦 ‌iPhone‌ 系列相似的全顯示設計，並將 ‌Touch ID‌ 主頁按鈕替換為 Face ID。顯示屏尺寸預計為6.06英寸，將顯著大於目前的 ‌iPhone SE‌。

設計 (資料圖片)

混合iPhone 14 &15設計

下一代 ‌iPhone SE‌ 預計將與 ‌iPhone 14‌ 相似，配備 ‌Face ID‌ 生物識別認證，而非 ‌Touch ID‌ 主頁按鈕。隨著 ‌iPhone 15‌ 系列的推出，Apple已轉向使用 USB-C 取代 Lightning，第四代 ‌iPhone SE‌ 也預計將配備 USB-C 端口。雖然 ‌iPhone 14‌ 配備雙鏡頭相機，但 ‌iPhone SE‌ 4 將搭載單鏡頭相機以降低成本，另外可能會使用 ‌iPhone 15‌ 中的4800萬像素主鏡頭。

混合iPhone 14 &15設計 (資料圖片)

未升級用動態島｜依舊用M字額瀏海屏

有傳言指出第四代 ‌iPhone SE‌ 的設計將以 ‌iPhone 14‌ 為藍本，但後殼會使用與 ‌iPhone 16‌ 相同的製造工藝。多個傳言也提到， ‌iPhone SE‌ 4 將擁有 ‌iPhone 14‌ 風格的設計，並帶有瀏海屏，或 ‌iPhone 14‌ Pro 最初提供的動態島（Dynamic Island）。如果 ‌iPhone SE‌ 的設計如傳聞所說基於 ‌iPhone 14‌，那麼它將配備6.1英寸的 OLED 顯示屏。

(資料圖片)

後置相機

預計 ‌iPhone SE‌ 4 將配備單鏡頭後置相機，但報導稱將升級為4800萬像素相機。目前的 ‌iPhone SE‌ 配備1200萬像素的後置相機。

後置相機 (資料圖片)

屏幕

目前的 ‌iPhone SE‌ 是最後一款採用 LCD 顯示屏的 ‌iPhone‌，而Apple其他型號均配備 OLED 顯示屏。自 ‌iPhone 12‌ 以來，Apple的旗艦 ‌iPhone‌ 均使用 OLED 技術，下一代 ‌iPhone SE‌ 也預計將使用 OLED 技術，而非 LCD。如果 ‌iPhone SE‌ 4 確實配備 OLED 顯示屏，將意味著 ‌iPhone的LCD 屏幕時代已結束。

A系列晶片

預計 ‌iPhone SE‌ 4 將配備與 ‌iPhone 16‌ 相同的 A18 晶片，並支援 ‌Apple Intelligence‌ 功能。更有人指 ‌iPhone SE‌ 4 將配備T8140晶片，與 A18 相對應。

A系列晶片 (資料圖片)

RAM

下一代 ‌iPhone SE‌ 預計將擁有8GB RAM，這是 ‌Apple Intelligence‌ 的最低要求。

電池

‌iPhone SE‌ 4 將使用與 ‌iPhone 14‌ 相同的3279mAh，電池壽命也應該類似。

價格

外界推測即使硬件升級了，但仍將會是價錢最低的iPhone，定價預計為429美元(3341港元)，與目前的 ‌iPhone SE‌ 相同，或者價格可能會上漲約10%。