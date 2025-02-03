AppleCare+受保MacBook車禍撞至變型扭曲｜蘋果竟以1理由拒絕賠償｜不少人購買Apple產品如iPhone或MacBook，都會額外加購AppleCare+保養，以防產品出了甚麼意外都可以有個保障，到原廠理賠維修，不過近日就有外國網民在網上分享自己因車禍撞毀依然在保養期的MacBook Pro，蘋果卻因一原因不獲保障拒絕賠償。



外國網民撞車撞壞MacBook Apple Care+拒絕賠償保障？

一名外國網民在網上分享自己的 MacBook Pro 在車禍中被毀後，Apple拒絕了其 AppleCare+ 的意外損壞理賠的經歷。這位用戶指Apple拒絕他的索賠，因為設備損壞得太厲害「我心愛的 MacBook Pro 涉及了一起車禍。我有購買了 AppleCare+ 以應對意外損壞。但他們接受索賠請求，因為它損壞得太嚴重。錢白花了……」

外國網民撞車撞壞MacBook Apple Care+拒絕賠償保障？(資料圖片)

網民猜衰1原因不保

不過這似乎並非Apple不給予賠償的原因，有人就Apple Care+的政策詳情去分析不獲賠償的原因在文件中表示，意外損壞索賠是包括在內的：

網民猜衰1原因不保 (資料圖片)

「若你於計劃期間通知 Apple 保養範圍內裝置因意外且非故意的外部事件 (例如掉落和液體接觸造成的損壞)，造成因使⽤⽽導致的意外損壞後發⽣故障 (以下稱「ADH」)，從⽽提交有效的索償，你將會獲提供 ADH 維修。有關損壞必須對保養範圍內裝置的功能造成影響。」

Apple Care+並不包涵魯莽行為造成的損壞

不過Apple Care+並不包涵魯莽行為造成的損壞，包括因魯莽、濫用、故意或有意行為造成的損壞，包括過度的物理損壞（被壓碎、彎曲或浸入液體中等）。由於今次用戶承認車禍事故是他的過錯，Apple或許可以判定他這是魯莽行為引致，而不給予賠償。