DeepSeek AI或遭美國禁用！使用或犯法監禁20年+罰700萬港元｜DeepSeek 在本月因其高性能低成本的運行方式在全球爆紅，不過近日美國參議員Josh Hawley近日提出了一項法案，通過後在美國內部使用DeepSeek可能會犯法。



DeepSeek AI或遭美國禁用！

本月初DeepSeek因性能可以與OpenAI頂級AI媲美，而使用的資源卻只要其一小部份，而受到世界關注。但美國參議員Josh Hawley近日提出了禁用DeepSeek的法案，旨在「禁止美國公民促進中國人工智能技術的發展，以及其他目的」。

哈佛大學人工智慧研究員Ben Brooks將這項法案形容為「對人工智慧最具侵略性的立法行動」，任何從中國進口「技術或知識產權」的人可能會面臨20年的監禁，個人罰款高達100萬美元（約770萬港元），企業則高達1億美元（約7億港元）。

DeepSeek AI或遭美國禁用！（資料圖片）

立法者認為中國的AI可能對國家安全構成重大威脅，美國公司因突然出現的激烈競爭而感到震驚。Hawley是其中一位希望對中國出口有更嚴厲管制的立法者，限制中國公司獲取來自美國芯片製造商Nvidia等公司的關鍵AI芯片。

雖然考慮到TikTok禁令仍然不斷在轉變，完全禁止美國人使用DeepSeek似乎不太可能。但基於特朗普的新反對立場，這項法案是否會通過仍是未知知數。

考慮到TikTok禁令仍然不斷在轉變，完全禁止美國人使用DeepSeek似乎不太可能。但基於特朗普的新反對立場，這項法案是否會通過仍是未知知數。 （資料圖片）

資料來源：Futurism