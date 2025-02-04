三星 Samsung Galaxy S25／S25+／Ultra系列智能手機香港即將開售，01 HestTECH 為你整理了不同電訊商／手機台的出機優惠，即睇那一家使費最少、那一家最多著數。（本文比較全部以Samsung Galaxy S25 Ultra 1TG版為例）



csl 折實＄9988｜現有用戶最著數

csl 官方宣傳指，購買 Galaxy S25 Ultra(16GB+1TB)手機可享機價折扣高達港幣 2,700 元(原價13,398）。有網民已成功在csl訂檮，指現有客戶不用追加任何增值服務，不用加合約期：Samsung Galaxy S25 Ultra 1TG版 折實＄9988，還可以扣the club 積分再減。有人表示非csl用戶，上The Club網店同樣可用積分減價出機，買512GB版約$95XX。

1010／csl 網頁截圖

連登討論區截圖

csl出機請你睇NOW 英超西甲直播

此外，csl亦有高達 5,000 Club 積分、Now TV 英超及西甲 1 日通行證、銀聯卡額外港幣 300 元機價折扣、1O1O ProTech+ 手機多重禦防或 csl 全方位「守」機服務、 Samsung 原廠手機保護殼及 inno3C 保護貼。最實際是加送價值HK2,399 元之 Wi-Fi 7 三頻路由器，在家中連接Samsung Galaxy S25用盡手機上網速度。

csl出Samsung Galaxy S25，送價值港幣 2,399 元之 Wi-Fi 7 三頻路由器

SmarTone 數碼通＄10,858｜額外優惠達萬二蚊

以SmarTone網店表面計算，選購Samsung Galaxy S25 Ultra 1TG版（原價$13,398），上台/續約指定5G計劃，同時出機買 Samsung Galaxy S25系列手機，折實＄10,858（1TB版／30個月5G合約），可享總值約$12,000出機優惠，當中有$3,140為出機折扣、限時容量升級優惠（價值$1,300）、最高30GB內地及澳門數據（30個月5G合約／每月送1GB內地及澳門數據）。

SmarTone網店截圖

另外再送：

12個月SmarTone爆芒換新服務

三合一多功能無線充電板($598)

Samsung Pass（購物優惠面額最高達$2,300)

7折購買Galaxy Watch FE、Galaxy Watch7、Galaxy Watch Ultra、Galaxy Buds3 智能降噪耳機、Galaxy Buds3 Pro 智能降噪耳機等等。

SmarTone網店截圖

中移動CMHK$9,098｜100GB合約上台優惠

中國移動CMHK網店表面計算，選購Samsung Galaxy S25 Ultra 1TG版（原價$13,398），折實$10,698（折扣 $1400 + 限時折扣$1300），如使用5G服務計劃100GB上台，再減至$9,098。

獨家加購優惠買錶買耳機

凡於CMHK選購Galaxy S25系列旗艦手機，可加 $3,898 換購Samsung Galaxy Watch Ultra （建議零售價$5,098）或以$998加購Galaxy Buds3 Pro（建議零售價$1,998）

CMHK獨家加購優惠買錶買耳機

3HK $5,978 面價平｜月費貴但合約期最短

3HK及旗下SUPREME 採用出機價較平的預繳月費方式售賣 Galaxy S25 系列，平價最平$4,478 買 S25 Ultra 1TB版，揀Samsung Galaxy S25 5G 256GB甚至低至$0機價出機，不過最高優惠須同時簽約24個月，使用SUPREME $768月費計劃。現有客戶選用計劃,機價亦可額外再減$500。

3HK圖片

正常月費上台價 $10,698

另經 3hk talk WhatsApp 查詢，選購 Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB 的優惠為： $10,698，新上台或帶號碼轉台至3香港均能享用，5G月費$176（每月30GB數據／24個月約）

記者向3toTalk專員查詢之WhatsApp截圖

4台 Samsung Galaxy S25＋Ultra出機優惠總結：

中移動：單計機價CMHK為最便宜，同時買智能錶及耳機的優惠也不錯，不過需要上台／轉台才能享用。

csl：似乎是最照顧現有客戶的公司，既有優惠又不必加合約期，但或者需要個別向專門店職員查詢才能享用。另外又送5000 club積分、WiFi 7 Router、英超西甲直播通行證。

smartone：單計機價不算最平，但勝在多優惠及禮物，如果本身是高用量及多內地數據需求，可以考慮。

3hk：只有3hk提供平機價、貴合約出機plan，是另一種選擇。