Samsung Galaxy S25＋Ultra系列香港版正式推出｜售價＋優惠詳情

三星Samsung Galaxy S25／S25+／Ultra系列港版正式推出｜價錢／售價＋優惠詳情｜Samsung三星早前在Unpacked發布會中，正式發布最新Galaxy S25系列新機，包括S25、S25＋以及S25 Ultra。今日香港官方終於正式公布發售詳情，新機竟然只需要「這個價」便可以入手，而且不少優惠值得期待。即睇港版S25系列價錢及優惠詳情。



Samsung三星邀請了洪嘉豪及阿正（黃正宜）作嘉賓介紹港版S25系列各項新功能

Galaxy S25 系列售價及優惠詳情：

（暫時以下資料是電訊商流出機價情報，2月4日傍晚官方才會正式公布）



Galaxy S25 Ultra（6.9吋）（鈦金屬黑、鈦金屬灰、鈦金屬藍、鈦金屬銀）（Samsung 網上商店限定顏色：鈦金屬灰黑、鈦金屬灰綠、鈦金屬粉金）

售價：$9898（12＋256GB）、$10898（12＋512GB）、$13398（16＋1TB）

Galaxy S25+（6.7吋）（霧砂灰、霧果綠、霧冰藍、霧軍藍）（Samsung 網上商店限定顏色：霧黑藍、霧粉紅、霧粉金）

售價：$7598（12＋256GB）、$8598（12＋512GB）

Galaxy S25（6.2吋）（霧砂灰、霧果綠、霧冰藍、霧軍藍）（Samsung 網上商店限定顏色：霧黑藍、霧粉紅、霧粉金）

售價：$5898（12＋256GB）、$6898（12＋512GB）

優惠詳情：



凡於推廣期內，於官方專門店、網上商店預訂及購買全新原廠Galaxy 525系列智能手機，即可獲以下容量升級優惠：

S25 Ultra

1TB+16GB 優惠價：$12,098（-$1,300）

512GB+12GB 優惠價：$10,098 (-$800)

S25+

512GB+12GB 優惠價：$8098 (-$500)

S25

512GB+12GB 優惠價：$6398 (-$500)

(2月4日傍晚官方將會有更多優惠公布，待更新）

S25 Ultra機身手感更出色



Galaxy S25系統中最大亮點在於全新升級的Galaxy AI功能。通過One UI 7.0的進化，帶來更加智能和個人化的人工智能體驗。升級版的Galaxy AI，不少新功能更為實用。首先AI Select（AI 智能選擇）功能升級後，可自動分析螢幕內容，並提供下一步的智能操作建議，如調用相關編輯功能、製作GIF等，大幅提升了使用效率。記者只需要點按右方的快捷鍵再選「AI 智能選擇」，便可以即時於屏幕中圈選不同的項目，然後可以生成式編輯等功能。

同時亦升級了Circle to Search功能，無需離開當前操作界面，即可使用AI完成音樂搜索、數學問題求解、文本翻譯等各種便捷操作。實試聽歌辨認速度十分快，只需要聽2-3秒前奏就立刻成功辦認。

新AI還新加入「視覺創作工作箱」，可以根據用家的keywords而生成不同的圖像，可以選擇不同風格，即時生成不同可愛的圖片，隨時自製不同的sticker更有趣。另外，相片助手 Photo Assist亦有加強，用家拍攝的影片，系統可以分析影片中的背景音（包括人聲、人群嘈雜聲、風聲、音樂、自然和背景噪音六種類別），然後調節降噪的程度後隔絕雜音。

由上代的圓邊改為直角邊加圓角，反而令手感更好。（林勇 攝）

同場加映Galaxy S25／S25＋機身圖輯