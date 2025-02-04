春晚主持iPhone自拍網民圍插不夠愛國｜急刪圖改用華為手機補鑊｜華為除了專出貴價手機品牌屬身份象徵，某程度上用華為棄iPhone也是一個愛國指標。近日有中國春晚主持竟在春晚舞台上使用美國品牌Apple的 iPhone 自拍，引來中國網民圍插，事後急刪照片改用華為手機疑似證明自己愛國。



中國春晚主持人用iPhone被網民圍插

中國近年宣揚「愛用國貨」，華為就是其中一個被受追捧的愛國象徵。近年中國春晚不時都看到華為手機的身影，不過今年新年有春晚主持人「尼格買提·熱合曼」（下圖排左2之黑衣黑子）竟然在自己的微博出帖，卻出了大事。在貼文內一批春晚現場花絮相片中，網民驚見尼格買提跟大批嘉賓齊齊舉起iPhone自拍，中國網民圍插他們講一套做一套，說著愛國卻用著外國品牌iPhone。

中國春晚主持人尼格買提用iPhone被網民圍插 (資料圖片)

急刪照片改用華為手機證愛國

事後尼格買提已刪了相關照片，並改為上傳自己使用華為手機的照片，亦有網民替他護航，指他平時都是買華為手機，手上的iPhone手機應該是別人給他的，不過觀眾似乎不買帳，並留言嘲諷「華為是工作，蘋果是生活」、「華為很強，但都在用蘋果」等。

主持人(左一)急刪照片改用華為手機證愛國 (資料圖片)