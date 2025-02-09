AirPods電池續航力下降 網民因1事到Apple獲免費升級：有OO超重要｜近日有台灣在網上分享自己的AirPods因電池續航力下降，而到Apple維修，結果因1事而獲得免費升級新版耳機，告誡大家一定要購買「這個」東西。



AirPods電池續航力下降 網民因1事到門市獲免費升級

一位台灣網友在台灣論壇PTT上分享，他的AirPods Pro 2已經用了兩年，發現耳機的電池續航力明顯下降，於是在AppleCare+保養快到期前，到Apple官方門店維修。現場工作人員檢查後，確認耳機及充電盒的電池都有問題，因此提供免費換新服務。但樓主原本用的是Lightning充電盒AirPods，而Apple目前已更換至Type-C版本充電盒。所以樓主直接獲得最新版本的充電盒。

AirPods電池續航力下降 網民因1事到門市獲免費升級 (資料圖片)

AirPods電池續航力下降 網民因1事到門市獲免費升級 (PPT)

樓主：有OO超重要

樓主也因此極力推薦AirPods用家購買AppleCare+，並在保養期到期前更換耳機。這樣可以延長產品最佳使用期。有網友就留言表示認同，指:「買耳機保AC+(AppleCare+)真的是划算 我也是換了一對繼續戰等PRO3 (AirPods Pro 3)」

樓主也因此極力推薦AirPods用家購買AppleCare+，並在保養期到期前更換耳機。這樣可以延長產品最佳使用期。 (PPT)

網民留言：這些機會不是屬於我的

不過也有不少網友分享自己的經歷不像樓主一樣幸運:「台中去授權維修中心 回來還是lightening充電盒」「我去年11月高雄也是回來lightening 可惜了」「我去直接換兩隻耳機,回來降噪直接壞掉。」「我比較意外你換到type c 沒聽說過保固能換到不同型號。」

其實購買AirPods 本來就附有一年有限保障以及長達90日免費技術支援。AppleCare+將保障期限延長至自用家購買AppleCare+日期起計的兩年，可保障最多兩次意外損壞事件，每次收取 HK$229 服務費。雖然不是每個人都像樓主一樣獲得免費升級，但購買AppleCare+至少可以處理原本的問題，只需二百多元就可以保障到千元耳機的性能，可見購買AppleCare+還是值得的。