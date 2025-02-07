WhatsApp 內置ChatGPT升級｜WhatsApp 近日幾迎來重大升級，OpenAI 正式為其內建的 ChatGPT 增加圖片分析 及語音訊息支援，讓用戶可以透過更自然的方式與 AI 互動。這次的功能擴展，讓 WhatsApp 上的 ChatGPT 不再侷限於文字對話，而是能夠透過影像與語音進行更直覺的溝通。



這項更新適用於全球用戶，用家只需將 1-800-CHATGPT（1-800-242-8478） 存為聯絡人，並在 WhatsApp 上發送訊息，即可開始使用 ChatGPT 的服務，香港用家要使用VPN。過去，ChatGPT 在 WhatsApp 上的功能僅限於文字輸入與回覆，如今透過這次更新，用家能夠傳送圖片以獲取 AI 的分析結果，或直接錄製語音訊息讓 ChatGPT 轉換為文字後再回應。不過，目前 ChatGPT 在 WhatsApp 上仍然不支援語音回覆，所有回應皆為純文字形式。

圖片分析功能

用家可以透過 WhatsApp 聊天視窗中的附件功能，上傳圖片給 ChatGPT 進行分析。例如拍攝並上傳一張食物照片，請 ChatGPT 提供料理名稱或相關食譜建議。上傳手寫筆記或文件，讓 ChatGPT 幫助轉換成文字或提供摘要。

語音訊息處理

除了圖片分析，ChatGPT 現在也能夠理解語音訊息。用家可以透過 WhatsApp 的語音輸入功能，錄製語音並發送給 ChatGPT，AI 會自動將語音轉換為文字，再進行相應的回覆。例如，透過錄音提問，讓 ChatGPT 直接解答，而無需手動輸入文字。或者，讓 ChatGPT 幫忙整理語音內容，例如總結一段長篇的語音筆記。

資料來源：TestingCatalog