電子門鎖本來作用當然是守護家庭財產安全，又有誰會想過這道「鐵將軍」自己會爆炸，反令中國貴州一個家庭受爆炸波及，全屋傢具裝修盡毀！好在當時家中無人才不至人命傷亡。事主一條驚世影片被Treads友轉發引來熱議！



淘寶電子門鎖爆炸全屋盡毀｜Threads脆友：撞錯密碼會自我毀滅？

Threads 脆友JERSON（jjwilliamjj）貼片發文稱：「誰能想到⋯⋯電子鎖都能爆炸？？還炸毀了半個單位！？」 睇片見電子門鎖位置因爆炸變型，推開大門更見幾乎半間因爆風影響，所有傢俱都已炸爛、牆身完全焦黑，可幸當時無人在家，否則不堪設想。

Threads JERSON（jjwilliamjj）截圖

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Threads JERSON（jjwilliamjj）截圖

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有網民笑言：「這鎖頭裡面是塞滿了C4嗎？ 」又有人指可能是撞錯太多次密碼，門鎖保安機制發動才會自動爆炸😂 當然也有人引用成龍經典MeMe圖：「中國的會爆炸😂」

Threads JERSON（jjwilliamjj）截圖

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但笑完都要正經求證，原來事發地點位於中國貴州一所13樓住宅，因為門鎖爆炸之後仍緊緊鎖實、門縫甚至冒出濃煙……消防員花了一點時間才能成功破門滅火，當時火勢已蔓延，燒到家中另外一些易燃物，引發連鎖反應炸毀了半間屋。

中國央視CCTV更指，除了門鎖，有內置電的吸塵機械人也有機會變炸。

央視：中國市面智能門鎖不合格率超34%

CCTV在相關報導中指，「智能門鎖外殼多數以金屬及塑膠組成，買家應該要留意其安全標準，遇到外部火焰及高熱是會着火、持續燃燒。」可惜央視指出，中國市場監管總局發表電子鎖抽查結果：不合格率超34%，42件實驗電子鎖樣本中有23款阻燃項目不合格。指智能門鎖不需帶門匙，簡單以密碼／指紋／人臉識別就能打開，愈來愈多人使用，選購時不建議偷平購買雜牌淘寶貨。

央視：中國市面智能門鎖不合格率超34%

國家3C認證｜要有阻燃功能

報導中引用專家意見，電子門鎖多數置內置電池／鋰電運作，平價淘寶貨本身的電源質素差，就引發了今次鋰電爆炸意外。專家建築選購智能門鎖時，要購買有國家3C認證的款式，尤其重要是要有阻燃功能。

國家3C認證（香港TDC網頁截圖）

如無應急快開功能｜爆炸時鎖屋內分分鐘沒命

其次是要選有應急快開功能／後備實體門匙，可在必要時跳過電子系統，直接通過內部機械結構開鎖逃生。想想看案發時如果事主身在屋內，爆炸後他甚至會無法開門逃生！想想也覺得可怕。