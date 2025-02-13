小米 POCO X7 Pro Iron Man限定版售價$2799｜安兔兔跑分高過S24｜近排國產手機多數都是鬥spec、玩屏芒，都幾悶，小米旗下高CP值手機品牌POCO與漫威合作推出的 POCO X7 Pro Iron Man 限定版手機則令人眼前一亮！金屬感十足的機背印有Iron man頭盔圖案，硬件配套並非常之高CP值，120Hz靚芒、90W快速、液冷散熱，官方表示其處理器的安兔兔跑分高達170萬4000千分！全套加埋竟不用3000港元，真是要大叫一聲「I Love You 3000！」



香港行貨售價$2,799再送 120W 充電套裝

所有POCO X7系列手機，會在2月11日晚上8時在小米網店開售，先來報價：一般版 POCO X7 Pro 分為12GB+512GB（$2,499）和 12GB+256GB（$2,299。

POCO X7 Pro Iron Man限定版（12GB+512GB）零售價也不過$2,799，買機再送價值$329 Xiaomi 120W 充電套裝；想一想，你去買個CASETiFY正版鐵甲奇俠手機殼都要3幾百，POCO這款限定版只比普通版貴3百，本身還加送手機殼，根本超值。

（注意：圖中《Iron man》著裝地台僅為拍攝用道具、不包括在POCO X7 Pro Iron Man限定版手機套裝內）

POCO X7 Pro Iron Man 限定版實機開箱（鍾世傑 攝）（注意：圖中《Iron man》著裝地台僅為拍攝用道具、不包括在POCO X7 Pro Iron Man限定版手機套裝內）

3D視覺多層次科技感機背

機背圖案極有層次感及科技感，上面的電鍍紅金Iron man頭盔圖案以及Avengers復仇者logo，使用了鏡面工藝製作，雖然不懂其原理，總之看上去以為是3D浮雕，用手摸卻是平面的，非常魔幻！而圓環圖案以外的位置則採用磨沙表面處理，令成件事更成熟，不會有玩具廉價感。

Iron man頭盔圖案看上去以為是3D浮雕，用手摸卻是平面的。（鍾世傑 攝）

Iron man頭盔圖案看上去以為是3D浮雕，用手摸卻是平面的。（鍾世傑 攝）（注意：圖中《Iron man》著裝地台僅為拍攝用道具、不包括在POCO X7 Pro Iron Man限定版手機套裝內）

復仇者logo同樣是眼看很有立體感，其實是2D平面。（鍾世傑 攝）（注意：圖中《Iron man》著裝地台僅為拍攝用道具、不包括在POCO X7 Pro Iron Man限定版手機套裝內）

超豪升降機關包裝｜尤如鐵甲奇俠裝甲機地

限定版包裝亦比一般手機豪華得多，金屬紅色長盒上印有鐵甲奇俠的頭像和Logo，開箱後更有連動機關，手機會傾傾升起，面層圖案卡上有一支Arc Reactor 弦發應爐形狀的SIM卡針，下層還有個小抽屜收納專用手機保護殼及特製的鮮紅色USB-C 90W快充線，令人聯想到Tony Stark打開武器庫著裝盔甲的場面。

POCO X7 Pro Iron Man 限定版的金屬紅色長盒上印有鐵甲奇俠的頭像和Logo，開箱後更有連動機關，手機會傾傾升起。（鍾世傑 攝）

不只得個樣｜平玩超強硬核SPEC

POCO X7 Pro 使用 6.67 吋 CrystalRes 1.5K AMOLED 挖孔螢幕，支援 120Hz 更新率以及 2,560Hz 瞬時觸控取樣率。使用 5000萬像 Sony imx686感光元件，有 OIS 和 EIS 雙重防手震，分別提供x0.7 超廣角鏡、 x1／x2廣角鏡。軟件方面支援 RAW 、雙焦距自拍、真實光斑、低延遲抓拍、50FPS 連拍、動態追焦 2.0、導演模式等玩汰， POCO 成像引擎都使用了 AI 演算法，可以用AI 擴圖、AI 消除 Pro、AI Film。

雙主鏡使用 5000萬像 Sony imx686感光元件，分別提供X0.7超廣角／X1-2廣角影相選擇。（鍾世傑 攝）（注意：圖中《Iron man》著裝地台僅為拍攝用道具、不包括在POCO X7 Pro Iron Man限定版手機套裝內）

IP68機身＋ 特製Bumper Case 防水防撞

POCO X7 Pro 防塵防水等級達IP68 ，跟機附送的專用手機保護殼，就採用挑通中空的防撞Bumper Case，保護跌落地時最易爆的機邊，卻不會阻礙你欣賞POCO X7 Pro Iron Man 版的型仔機背。Case上還有模仿散熱口的網面、以及Tony Stark簽名小細節。

專用手機保護殼採用挑通中空的防撞Bumper Case，保護跌落地時最易爆的機邊。（鍾世傑 攝）

專用手機保護殼採用挑通中空的防撞Bumper Case。（鍾世傑 攝）（注意：圖中《Iron man》著裝地台僅為拍攝用道具、不包括在POCO X7 Pro Iron Man限定版手機套裝內）

+ 1

連90W快充電線也是限定版

POCO X7 Pro 內置6000mAh電量，支援90W 快充，跟機附送支援90W快充的USB-Type C to USB-A 充電線，厚身耐用的電線外皮施以紅色，插頭上還印了令人想起Iron man 胸前Arc Reactor的圖案。

跟機附送支援90W快充的USB-Type C to USB-A 充電線，都有特別版圖案。

專用IRON MAN手機主題桌面

X7 Pro 原生使用 HyperOS 2 澎湃系统，開機就預設了iron man 開機畫面、牆紙、待機畫面、專用字型的時鐘Widget，以及特別版紅金色App icon，整個配套會令Iron man和漫威粉絲愛不釋手。

預設了iron man 開機畫面、牆紙、待機畫面（鍾世傑 攝）（注意：圖中《Iron man》著裝地台僅為拍攝用道具、不包括在POCO X7 Pro Iron Man限定版手機套裝內）

專用字型的時鐘、以及特別版紅金色App icon。（鍾世傑 攝）（注意：圖中《Iron man》著裝地台僅為拍攝用道具、不包括在POCO X7 Pro Iron Man限定版手機套裝內）

安兔兔跑分157萬｜3千機價抵用

硬件方面貫徹POCO平機價高規格路線，$3000有找玩到配有Dimensity 8400-Ultra核心、冰封液冷散熱系統 4.0、專用循環冷泵散熱，連RAM都是行UFS 4.0所以打3D遊戲、修圖、拍同剪4K影片都特別爽。記者自行使用安兔兔 antutu ver.10.4.4 跑分，總分為157萬2900分，超過Redmi K70 (1559941分)、Galaxy S24(1568431分)，加上1.5K 120Hz AMOLED屏幕，打機睇片都非常出色。

記者自行使用安兔兔跑分，總分為1572900分（鍾世傑 攝）

POCO X7 Pro Iron Man 限定版規格

作業系統與版本： Xiaomi HyperOS 2

處理器： 聯發科天璣 Dimensity 8400-Ultra

主螢幕尺寸： 6.67" CrystalRes 1.5K Flow AMOLED display螢幕

主相機畫素： 5,000萬像素主鏡頭 (內置OIS光學防震、f/1.5)、800萬像素超廣角鏡頭（f/2.2）、 2,000萬像素前置鏡

RAM記憶體選擇：12GB+512GB

電池容量：6000 mAh

IP68 防塵防水等級

2月11日起接受訂購／$2,799