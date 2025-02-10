iPhone用家注意！Apple下架89款木馬App識偷銀行資料！24萬人中招｜近日，Apple 緊急下架了 89 款被發現含有惡意軟件的App，這些 App 利用了最新的「SparkCat」木馬，專門竊取用家相簿中的敏感信息，尤其是與加密貨幣錢包、銀行賬戶及重要個人資料有關的照片和截圖。



SparkCat 木馬如何運作

SparkCat 是一種專門設計來竊取手機相簿內信息的惡意軟件。當用家下載了包含SparkCat 的App並允許訪問相簿後，木馬病毒就會開始自動掃描照片中的文字內容，利用光學字符識別技術（OCR） 來識別可能包含敏感信息的照片。

當中包括加密貨幣錢包的助記詞（Mnemonic Phrase）﹑銀行賬戶相關截圖﹑身份證件照片﹑重要的備忘錄或私人文件

SparkCat 能夠識別多種語言文字內容，包括英文、中文、韓文及日文等，並自動篩選出可能包含有價值數據的圖片，將其上傳至黑客的伺服器。這意味著只要用戶允許病毒App訪問相簿，惡意軟件便可以悄無聲息地竊取重要資料，而用家往往毫無察覺。

最令人擔憂的是，這些惡意應用表面上看起來完全正常，甚至是一些食物外賣App、新聞閱讀器及加密貨幣管理工具，用家很難在第一時間發現異常。部分App在啟動時會以合理的原因請求相簿訪問權限，讓用戶放下戒心。

根據 Kaspersky 的數據，這次事件涉及的惡意App總下載量已超過 24 萬次，SparkCat 木馬的攻擊範圍主要集中於歐洲及亞洲多個國家，並已經持續了將近一年時間。雖然 Apple 和 Google 已經緊急下架相關應用，但受影響的用戶數量仍然龐大，且不少用戶的敏感數據已經可能被洩露。

防止中木馬病毒

如果已經下載了受影響的App，首先立即將其卸載並清除數據，並不要再次下載。此外，仔細檢查相簿內是否存有敏感信息，若有助記詞或銀行卡照片，應立即更換密碼並取消卡片。

避免將敏感信息存放於相簿

許多人習慣將銀行卡照片、身份證件及加密貨幣助記詞儲存在手機相簿中，但這種做法極為危險。不僅容易被竊密木馬病毒盯上，也有可能在不經意間被分享至社交媒體。建議使用專門的密碼管理工具來存放這類信息，並確保數據經過加密保護。

資料來源：kaspersky