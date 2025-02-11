行動電源（或者尿袋／外置電）發展至今，不單電量愈來愈大，款式及功能都出眾，早排小米推出首支直立柱型小米 Xiaomi 行動電源10000 165W，如今再下一城加碼出「大黑柱」小米 Xiaomi 行動電源25000 212W，可30 分鐘內充滿1部小米 14T Pro 手機、手提電腦都頂得住。



三頭同步輸出212W

全新Xiaomi行動電源25000 212W 內部分為五顆 5,000mAh 高容量電池，合共提供 25,000mAh 的電池能量（留意超額不能上飛機），機頂共有2個USB-Type C一個USB-A大頭，其中一個行PD 3.1 可達最高最高140W充電能力，三頭同步輸出加埋共有65W+27W+120W（只用兩頭則為65W+120W）。

小米 Xiaomi 行動電源25000 212W

小米 Xiaomi 行動電源25000 212W

透視外殼科技感十足

佢個樣仲要幾靚，首先有全彩色螢幕顯示電量同充電速度，小屏幕下還有一個零件外露的Skeleton透視外殼（其實是裝飾品、非真正電池零件），不過記者最喜歡它可以真正直立擺放霸氣十足，粗粗一條四角黑柱賣相似專業工具，相信不少人會為了它的顏值入手。

小米 Xiaomi 行動電源25000 212W

小米 Xiaomi 行動電源25000 212W

Xiaomi行動電源25000 212W售價港幣$599／2月11日晚上8時於小米官網mi.com開售、2月12日起公開發售。