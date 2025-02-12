WhatsApp新功能2025｜最近、WhatsApp 正在開發一項新功能，將允許用家在個人資料頁面中添加其他社交媒體的連結，如 Instagram、Threads 等，讓朋友或聯絡人可以一鍵訪問這些社交平台的個人頁面，不再只局限商業用戶使用。



WhatsApp 宣傳個人IG

根據 WABetaInfo 的報導，這個新功能目前已在 WhatsApp iPhone 測試版中推出，但尚未向公眾開放。用家將能在個人資料設置中找到一個新功能，讓他們選擇是否添加其他社交媒體帳戶的連結。例如，當你在個人資料中添加 Instagram 或 Threads 的連結時，其他人點擊後便可直接跳轉至你的這些社交帳戶。

這項新功能與 WhatsApp 商業帳戶中的社交媒體連結類似，但在操作方式上有所不同。商業帳戶需要進行登錄和驗證，確保連結的真實性，防止詐騙行為。而對於一般用戶，目前的測試版則不需要任何驗證步驟，僅需將社交媒體的連結手動添加到個人資料中即可。不過，隨著正式版的推出，Meta 很可能會引入一定的驗證機制，以防止冒充他人的行為發生，確保用戶安全。

對於內容創作者、自由職業者或中小型企業主，這項功能能更方便地展示自己的多個社交媒體平台。以往用戶需要手動分享社交媒體連結，現在只需將它們集成到 WhatsApp 個人資料中，就能隨時讓聯絡人輕鬆找到其的 Instagram 帳號或 Threads 頁面，提升個人品牌的曝光率。

另外，WhatsApp 也推出了新功能，如果用家在打字但未發出訊息的話，現時會在對框顯示「草稿」，以提醒用家還有未完成的訊息。