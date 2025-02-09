社群平台圖片尺寸綜合整理　FB、IG、LinkedIn最佳規格一文看清

相信許多小編日常要作圖時，最困擾的就是各大平台不同的圖片尺寸，本文一次整理FB、IG、LinkedIn的圖片像素規格。



無論是經營電商品牌，抑或是個人自媒體，對許多社群經營者來說，製作並發布優質的圖文內容都是日常的工作事項。然而，面對限時動態、單圖貼文、多圖貼文等不同發文形式，該使用什麼圖片尺寸往往令人困惑。《數位時代》特此整理在Facebook、Instagram及LinkedIn社群平台發文時的最佳圖片尺寸規格。

Facebook作為Meta旗下最廣為人知的社區平台，發佈圖文的形式也最多元化，目前Facebook擁有的圖片尺寸比例為：

- 1:1（正方形）

- 1.91:1（橫向）

- 4:5（直向）

- 9:16（直向）

- 16:9（橫向）



在設定好比例後，就是確認比例所適配的像素，才能讓圖片達到最佳的呈現效果。

像素（pixel） ：為影像顯示的基本單位，可以想像成圖片由許多小方塊所組成，每個方塊代表一個像素。 像素的數量越多，圖片的清晰度越高。



Facebook大頭照、封面照

Facebook 大頭貼尺寸

- 比例：1:1（裁剪後顯示為圓形）

- 桌面顯示像素：176 x 176 px

- 手機顯示像素：196 x 196 px

- 建議像素：761 x 761 px（最大像素可達 2048 x 2048 px）



Facebook 大頭貼尺寸（數位時代提供）

Facebook的大頭貼尺寸所採用的比例為1:1，經過裁剪後顯示為圓形，在桌面上顯示的像素為176 x 176 px，在手機上則為196 x 196 px，為避免在裁剪後因像素過低到底照片過於模糊，根據廣告平台公司madgicx的建議，頭貼建議使用 761 x 761 px，最大像素建議不超過 2048 x 2048 px。

Facebook 粉絲專業封面照尺寸

- 電腦顯示建議尺寸：820 x 312 px

- 手機顯示建議尺寸：640 x 360 px

- 最佳快速載入規格：851 x 315 px



Facebook 社團封面照尺寸

- 官方建議最佳尺寸： 1640 × 856px



Facebook社團封面照（數位時代提供）

需要注意的是，在手機版上，圖片上、下各 96px 的位置會被裁掉，因此在設計時應避免將重要的資訊放在這兩個區域中。

Facebook 單圖、雙圖、多圖貼文尺寸

只有一張圖片

- 長方形：1200 x 1800 px（比例 2:3）

- 正方形：1200 x 1200 px（比例 1:1）



單圖貼文（數位時代提供）

兩張圖片的貼文

橫式雙圖：1200 x 600 px

直式雙圖：600 x 1200 px



雙圖貼文（數位時代提供）

三張圖片的貼文

橫式三圖：第一張 1200 x 600 px，第二、三張均為 1200 x 1200 px

直式三圖：第一張 600 x 1200 px，第二、三張均為 1200 x 1200 px



三圖貼文（數位時代提供）

四圖貼文

橫式四圖：第一張 1200 x 800 px，第二至第四張均為 1200 x 1200 px

直式四圖：第一張 800 x 1200 px，第二至第四張均為 1200 x 1200 px

四格方式：所有圖片均為 1200 x 1200 px

注意事項：多圖貼文會有部分圖片被隱藏，應將重要圖片放在第一、二位置。



四圖貼文（數位時代提供）

Facebook 限時動態尺寸

Facebook 限時動態尺寸（數位時代提供）

瀏覽限時動態已經逐漸成為許多人的日常，按照官方建議，限時動態的最佳推薦尺寸為（寬 × 高）1080 × 1920px。

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Instagram 圖片尺寸

Instagram 貼文尺寸

- 方形圖片：1080 x 1080 px

- 橫向圖片：1080 x 566 px

- 直向圖片：1080 x 1350 px



IG貼文（數位時代）

Instagram 限時動態尺寸

IG限時動態（數位時代提供）

由於 Instagram 限時動態會占據整個手機螢幕，理想尺寸為1080 x 1920px（長寬比 9:16）。

LinkedIn封面照

個人：1584 x 396 px（長寬比 4:1）

公司：1128 x 191 px



注意：封面照片左側部分會被個人頭像擋住，建議將重點內容置於中間區域。

LinkedIn 圖片尺寸

LinkedIn 貼文尺寸

- 橫向圖片：1104 x 552 px

- 附有圖片的連結：1200 x 628 px



LinkedIn官方建議的長寬比介於 3:1 和 2:3 之間，影像至少應具備 552 x 276 px，以避免被裁切。根據Buffer平台的建議，圖片的尺寸可設置在1104 x 552 px，這樣圖像才不會在較大的螢幕上出現像素化。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】