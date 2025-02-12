Apple新功能輕鬆遷移兩個帳戶購買內容　精簡管理Apps與音樂資訊

蘋果公司近日推出了一項新功能，允許用戶將兩個不同帳戶的購買內容遷移到另一個帳戶中。這種功能適用於那些分別使用不同蘋果帳戶進行iCloud和媒體購買的用戶。



要使用此功能，用戶需要提供兩個帳戶的主要電子郵件地址、電話號碼和密碼，並確保這兩個帳戶未與他人共享且已開啟雙重認證。在遷移過程中，當前用於iCloud的帳戶將成為主帳戶，而用於媒體購買的帳戶將成為備選帳戶。

Apple新功能輕鬆遷移兩個帳戶購買內容（apple）

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需要注意的是，在完成遷移後，備選帳戶將無法繼續用於購買內容，所有蘋果設備都需要使用首選帳戶登錄。此外，在合併兩個不同的Apple TV播放隊列時，「接下來播放」隊列會被替換為備選數據並同步到所有設備中。同時，Podcast 資料庫也會同步進行遷移。

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目前，這項功能尚未在歐盟、英國和印度開放。如有需要，請密切關注當地市場及政策動態以確定是否可使用該功能。

我們建議您在執行任何變更之前備份您的設備數據，並確保您遵守相關法律和隱私規定。如有疑問或遇到問題，請聯繫蘋果客戶支持獲取進一步幫助。

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