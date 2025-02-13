新年一過，又到了令很多香港人頭痛的季節，根據天文台預測，情人節 2 月 14 日相對濕度高達90%，加上連日下雨、陰天，潮濕令身體非常不舒服之餘，更令衣服極度難乾。正想入手抽濕機的話，可以參考以下消委會評測，以及台電教路選擇適合容量大小的公式。



抽濕機乾衣大法

想用抽濕機乾衣的話，就要學識適當的擺放距離和掛衣方法。松下電器的家電專家福田風子福田風子指出，只要滿足溫度、濕度、空氣流通 3 大條件，濕度越低就越容易令衣服變乾。因此，抽濕機的出風口應與衣物之間保持在 40cm 左右的距離，並進行大範圍送風。

Weathernews提供的晾衫秘技圖解

掛衣方法可以參考上圖，應把衣物由長至短，由外而內掛，形成拱形，以便空氣容易通過。大毛巾應該與衣物分開晾，毛巾排起時兩端不要重疊太多。將褲類底面翻轉、以筒型晾乾。長的浴巾可以圍起來掛，把抽濕機放在下方，更能充分平均晾乾整條毛巾。針織衣料應該放平晾。床單可利用兩支晾衫竹去晾、令布料盡量攤開。

抽濕機買幾大先夠？

抽濕機的容量大小，直接影響其價格、機身霸佔空間程度。買太左浪費空間，買太小又影響抽濕效率，哪到底多大容量才是合適呢？台電在 Facebook 專頁分享，選擇抽濕機可以根據以下公式：

使用空間（坪）x3.3 x 0.24

