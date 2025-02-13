iPhone SE 4仍未見蹤影？新消息稱下星期發布　6大升級亮點速看

在無數次的「狼來了」之後，iPhone SE 4 似乎終於要和我們見面了。彭博社的馬克•古爾曼（Mark Gurman）2月12日撰文稱，蘋果即將推出iPhone SE 大幅升級版，最快將在下周官宣新機，並計劃於本月晚些時候上市。



和去年 iPad mini 7 的那次「偷襲」一樣，蘋果不會專門為此舉辦發布會，而將直接在官網公布相關訊息。趕在正式發布之前，我們先來根據此前的眾多泄露訊息，來提前看看這款新機。

大家等了又等的iPhone SE 4，會在下星期亮相？

根據國外科技媒體MacRumors的報道，iPhone SE 4的內部代號為「Ghost」，在設計上將與iPhone 14相似。這意味着iPhone SE 4將採用小瀏海屏幕設計，屏幕尺寸預計為6.1英寸的OLED顯示屏，與iPhone 14同款。這一變化標誌着iPhone SE系列將全面告別Touch ID，迎來Face ID的生物識別方式，徹底進入全面屏時代。

Mark Gurman稱iPhone SE4會以新聞稿形式發表。（x@Mark Gurman）

iPhone SE4前瞻彙總

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iPhone SE 4的邊框設計也將有所改變，從弧面變為直角，材質為鋁合金，後蓋則採用玻璃。這個設計不僅讓手機看起來更加現代化，也提高了整機的質感和耐用性。

iPhone SE4會用上最新晶片？（中關村在線提供）

iPhone SE 4將首次引入操作按鈕（Action Button），這一按鈕最早出現在iPhone 15 Pro上。操作按鈕取代了傳統的靜音撥片，用戶可以根據個人使用習慣，自定義不同的操作選項。這一設計不僅提升了用戶體驗，也讓iPhone SE 4更加符合現代用戶的需求。

為了符合即將出台的歐盟法規，iPhone SE 4將採用USB-C端口。消息來源稱，蘋果內部已經開始廣泛使用E85連接器，也就是USB-C端口。這一改變不僅提升了設備的兼容性，也讓數據傳輸速度和充電效率有了顯著提高。

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iPhone SE 4的攝像頭系統將迎來重大升級。儘管機身背面仍只有一個攝像頭，但分辨率將提升至4800萬像素。相機設計方面，蘋果工程師為相機凸起開發了至少五種設計方案，最終可能會採用長方形相機島或單個相機凸起的設計。4800萬像素的攝像頭不僅提升了照片的清晰度，也增強了低光環境下的拍攝能力。

iPhone SE 4可能成為蘋果首款使用自研5G基帶的「實驗田」。蘋果正在開發代號為「Sinope」的內部5G基帶，並計劃在iPhone SE 4上進行測試。如果測試成功，這一技術將在未來的iPhone機型上廣泛應用。然而，分析師們對蘋果自研5G基帶的進展持謹慎態度，認為其難以達到預期。因此，iPhone SE 4最終是否會搭載自研5G基帶仍需觀望。

會是首個用上Apple自研的5G數據機晶片？（中關村在線提供）

關於iPhone SE 4將搭載的處理器，目前有兩種說法。一種是將搭載與iPhone 16同款的A18晶片，另一種則是可能採用A17 Pro或A16晶片。無論採用哪種處理器，iPhone SE 4的性能都將有保障，並具備使用最新Apple Intelligence功能的硬件條件。

iPhone SE 4將配備與iPhone 14標準版相同的3279mAh電池，支持20W有線快充。這一配置確保了設備的續航能力，滿足用戶日常使用的需求。

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