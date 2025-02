Apple Watch錶帶傳含有毒物質PFAS會致癌? 蘋果官方澄清手錶成分|近日於美國有一宗新訴訟,指Apple的Apple Watch 手帶含有有毒物質PFAS,長期使用可能會致癌,而Apple也回應澄清手錶錶帶成份,即睇詳情。



Apple Watch錶帶傳含有毒物質PFAS會致癌?

Apple在美國被捲入一宗新訴訟中,當中被指控其Apple Watch令使用家面臨癌症風險,該訴訟聲稱Apple的手錶帶含有高水平的有毒化學物質。根據《每日郵報》的報導,訴訟指出,Apple的「海洋錶帶」、「Nike運動錶帶」和普通「運動錶帶」含有高水平的全氟/多氟烷基物質(PFAS) ,這些物質通常被稱為「永恆化學品」,與多種健康問題有關。

Apple Watch錶帶傳含有毒物質PFAS會致癌? (Apple)

根據《每日郵報》的報導,這訴訟因一則研究發現引起,研究的22款手錶帶中,有15款含有有害的PFAS化學物質,當就包括Apple 的Apple Watch。訴訟更指控蘋果故意未告知消費者哪些產品含有有害的PFAS。

訴訟中指出:「Apple 繼續在購買時隱瞞手錶有PFAS的存在。」更指Apple 本可以通過其他替代品來避免不合理的安全和環境危害,明明承諾保障消費者健康、福祉和可持續性時,卻不能做到,這在消費者保護法下是非法、不公平及欺詐的行為。」

Apple官方澄清手錶成份

同時,Apple回應《每日郵報》表示,其手錶帶對用戶是安全的「Apple Watch 錶帶對使用者來說是安全佩戴的。除了我們自身的測試外,我們還與獨立實驗室合作,對產品中所使用的材料,包括 Apple Watch 錶帶,進行嚴格的測試與分析。」(Apple Watch bands are safe for users to wear. In addition to our own testing, we also work with independent laboratories to conduct rigorous testing and analysis of the materials used in our products, including Apple Watch bands.)

Apple官方澄清手錶成份 (Apple)

Apple一直聲稱其手錶帶是由含氟的合成橡膠製造,不會含有害的PFAS化學物質。強調是安全的,並經過充分測試以符合健康標準。不過在2022年11月的一份文件中,Apple詳細闡述了並承諾逐步完全淘汰在旗下產品和製造過程中使用PFAS。Apple表示由於需要應對多種挑戰包括識別和開發滿足特定「性能需求」的非PFAS替代品,但這一過程將「需要時間」才能完成。