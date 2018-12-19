iPhone iOS 12.1.2 更新推出　中國版「特別」功能避禁售令

【Apple iPhone iOS 12.1.2 更新】iPhone 其中 7 個型號，很大機會會因為 Qualcomm 申請的禁令而在中國遭到禁售。不過，Apple 方面卻聲稱 iOS 12.1.2 的更新，將會令 iPhone「符合」法律要求可以繼續售賣，到底今次更新有什麼玄機？

iPhone 的 iOS 12.1.2 更新，本來是因應 iPhone XS、XS Max 及 XR 的 eSIM 啟用問題，以及手機在部分地區因為 iOS 12.1.1 更新而出現的網絡連線而推出的修正更新，不過 Apple 為了應對 Qualcomm 在中國對所申請的禁令，特別在中國版的 iOS 12.1.2 更新加入了一些改動。

iOS 12.1.2 更新正式推出，香港版本主要修正 eSIM 啟用的問題，及在部分地區的網絡連線問題。（截圖、設計圖片）

Qualcomm 早前入禀中國福州中級人民法院，針對兩項包括「調整、重新格式化照片大小與外觀」及「利用觸控屏幕管理應用程式」的相關專利，申請禁止 7 個型號的 iPhone 進口及在中國市場出售。其中「利用觸控屏幕管理應用程式」的專利，其實是源自 Palm webOS 的多工作業介面，以卡片形式展示正在運作的 Apps，再以剔走卡片的方式，去將 Apps 關閉；是不是跟現時 iOS 的多工作業介面很相似呢？

中國版 iOS 12.1.2（左）的多工作業介面跟其他地區有所分別。（驅動之家）

而 Apple 採取「配合法律」的方法，似乎就是修改了多工作業介面的表達方式。更新之後，在多工作業介面，大家向上剔走 Apps 的時候，Apps 會直接消失而不是向上飛走。另外，更新中另一項「更新了用於設置聯絡人和牆紙圖像的共享表單控制」，相信是針對 Qualcomm 另一項專利「調整、重新格式化照片大小與外觀」而作出的修改。

中國版的 iOS 12.1.2 更新，在更新內容上跟其他地區有所分別。（驅動之家）

至於這樣做是否就可以符合法院所頒佈的禁令？高達的首席法律顧問 Don Rosenberg 就重申，中國法院並未有撤銷禁令，或者容許 Apple 繼續發售相關型號的 iPhone。至於香港的朋友，就算升級 iOS 12.1.2，都不會見到中國版的「特別功能」。不過，若果在先前升級 iOS 12.1.1 之後出現網絡連線問題的話（應該只有極少數情況），那麼 iOS 12.1.2 的升級可以幫助修正有關情況。