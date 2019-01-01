iPhone 鎖定畫面顯示天氣設定方法　忽冷忽熱睡醒即知

iPhone 鎖定畫面原來可以顯示天氣狀況？最近天氣忽冷忽熱，一早一晚可以唔見十度之餘還時晴時雨，iPhone 鎖定畫面可以顯示天氣狀況的話大家就可以有備無患。其實 iPhone 在鎖定畫面的確可以在朝早大家醒來的時候顯示天氣狀況，以下就是設定方法。

在 iPhone 鎖定畫面顯示天氣，其實是要設定兩項功能才可以做到的，所以大家平常未必知道這個隱藏功能。不過這種顯示方法，主要是在大家睡醒一刻通知大家天氣狀況，並不是能夠長期在鎖定畫面中顯示天氣，不過亦有其實用價值。首先，大家要開啟「天氣」App 的「定位服務」。

在 iPhone 鎖定畫面其實可以設定顯示天氣狀況，每逢早上起床即時通知用戶天氣更新。（截圖）

在 iPhone 中啟用「天氣」的「定位服務」（按圖放大）

雖然 iPhone 一般來說，已經預設開啟「天氣」App 的定位服務，不過大家亦可以進入設定中確認一遍，畢竟今次功能必須依賴定位服務才能夠啟用。接下來，大家要在睡覺前啟動 iOS 的「就寢時間」功能。「就寢時間」其實可以算是 iOS 睡眠管理功能的一部分，大家可以在手機的「時鐘」App 當中找到。

設定 iPhone 的「就寢時間」步驟（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

其實「就寢時間」是 HealthKit 「睡眠記錄」的一部分，在啟動之後，會催促用戶定時睡覺，鎖定畫面會變暗，亦會將來電及 App 及訊息通知靜音，畫面亦不會因為通知變亮，令大家可以安心睡覺。天氣是冷是暖，睡醒再算吧。