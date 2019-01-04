Huawei Mate 30 保護套專利設計流出　或將搭配「六筒」鏡頭

Huawei P30 雖然尚未推出，不過近日卻有由 Huawei 設計的 Mate 30 保護套專利申請流出。圖中可見手機的相機開孔位置面積比 Mate 20 更大，或意味 Mate 30 的鏡頭組將會由「四筒」升級至「六筒」。（文：黎生）

Huawei 手機近年深受用家歡迎，故當 Huawei P30 系列未正式發布，坊間已經開始關注 Mate 30 系列了。剛推出的 P30 正方形鏡頭模組，被坊間戲稱為「四筒」。而最近網上流出 Mate 30 保護套設計專利申請，可見保護套上相機的虛位變為一個偌大的長方形，對比之前 Mate 20 系列的正方形相機組更大，似乎預告 Mate 30 系列的鏡頭組將採用「六筒」排列設計。若參照 Mate 20 系列的設計，意味 Mate 30 將會搭配 5 鏡頭配置及 1 枚 LED 補光燈。

Huawei Mate 30 系列的保護套設計專利曝光，可見相機模組佔據機背更大的面積。

Mate 30 系列的相機組置中，預計採用最少五支鏡頭的配置。

若 Huawei Mate 30 系列確實採用五鏡六筒排列，便是繼 Nokia 9 Pureview 後另一部備有五鏡頭組的手機，而且 Mate 30 系列的排列方式可能更為討好。另據記者預計，Mate 30 系列的五鏡可能分別是主鏡、遠攝、超廣角、黑白、景深等。只是一切有關 Mate 30 系列的消息，可能要等到 MWC 2019 甚至更後時間才會有確實答案。

來源：LetsGoDigital