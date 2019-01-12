Palm Phone 上市前速試體驗：用來幫你戒「手機毒」的新機

Palm，一個曾經獨步單方的「智能手帳」品牌，只是在 iPhone 推出市場之後，Palm 與其他紅極一時的智能手帳一樣被淹滿於歷史洪流之中。不過，Palm 在上年度就在 TCL 旗下正式「復活」，捲土重來推出 Palm Phone。

以為它只是一部一般的 Android 手機？那就大錯特錯了，在間間廠都力推大芒機的年代，Palm Phone 就重新找回十年前的潮流 － 向迷你機的方向挑戰。Palm Phone 採用 3.3 吋超細屏幕，在智能手機而言的確十分迷你。

原以為只會在國外推出，殊不知官方就在不久前宣布香港將會是歐美市場以外首個推出 Palm Phone 的地方！我們今日就有幸獲邀在上市前進行速試，價錢、上市日期留待文末再講，以下就先與各位分享最速玩後感！

真的可以放在「Palm」中的 Palm Phone

屏幕僅 3.3 吋的 Palm Phone

從前 Palm 之所以為 Palm，是取其掌中電腦之意，但如今的 Palm Phone，就真的迷你到可以放在掌心把玩。Palm Phone 的設計風格偏向簡約，前後玻璃加上金屬邊框，全身黑色加上背面主鏡頭的外形，有點像一部縮小了的 iPhone X。

▼Palm Phone 機身全面睇（按圖放大）▼

+ 6 + 5 + 4

差一點點就完美的單手操作

Palm phone 採用上下掃動的直觀介面 Palm Phone 上手的第一感覺，除了「迷你」、便是「有型」，事關實在是太久沒有見過一部放棄內在規格、專攻玩味外型設計的手機。Palm Phone 內置的介面非一般的 Android 翻頁式操作，取而代以的是上下掃動的直觀介面，沒有特別的 Widget，只有姆指大的 App 圖示。

Palm Phone 簡單的操作初時真的相當吸引，但用久了就會發覺它的功能有限 － 採用 Snapdragon 435 處理器的手機，又的確不可以要求太多，除了傳傳訊息、接接電話以外，打機、睇片不是不能做，而是在 3.3 吋屏幕上不能稱得上享受。

以 QWERTY 虛擬鍵盤打字相信是 Palm Phone 用戶的最大挑戰

然而值得一提的是，Palm Phone 在發表時的定位，是鼓勵人們脫離智能手機的束縛、從繁重的智能生活中「斷網」，如此一來，Palm Phone 的「無能」反倒成了另一賣點。



Palm Phone 甚至加入了名為「Life Mode 生活模式」的特別功能

為了達到不打擾生活的目的，Palm Phone 甚至加入了名為「Life Mode 生活模式」的特別功能，打開後只要用戶不解鎖屏幕，來電以及訊息通知都不會響起，讓用戶可以重拾生活的主導權。簡而言之，稱之為「手機戒毒」的工具也不為過。

除了「戒毒」，細小輕巧的 Palm Phone 亦有著一定的運動定位，除了本身支援了 IP68 防水防塵之外，官方亦為它推出了類似圖中的運動用保護套

賣價三千、反應兩極乃預料中事

採用 Snapdragon 435 的入門規格，相信不少人會以為它會以極平價錢開售，但出乎意料的是，Palm Phone 暫定在香港 1 月 23 日開售，而售價，卻是貼近一般中階 Android 機的 ＄2,988。