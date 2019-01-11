【Emoji 】細析Emoji背後原理　點解iOS同Android笑喊樣唔一樣？

現今會用智能手機和即時通訊軟件（如Whatsapp）的人，都一定會用過「笑喊」或者「流口水」、「猴子掩口」等Emoji。但Emoji究竟是圖還是字呢？

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撰文：Tecky Academy

平日大家使用即時通訊軟件時，少不免加入很多表情符號。同樣一句說話，有沒有表情符號，在意思上已有不少分別。當大家在選擇表情符號去表達心情，有想過表情符號到底是甚麼嗎？是圖？是字？曾經使用Android及iOS的用家，應該發現兩者的表情符號有些許分別。到底原因為何呢？

Emoji的出現，令本來冷冰冰的通訊軟件文字變得生動（gettyimage/視覺中國）

表情符號來自日本，英文是Emoji，是絵文字的日文羅馬字拼法。最初發明的目的是為了改善即時通訊軟件的一大問題，就是純以文字溝通往往使人感到冷冰冰。因此加入不同的表情，去彌補訊息上無法顯示的語氣。請留意Emoji與Emoticon並非同一樣，Emoticon指的是外國人比較常用的「 :) , :‑) , =.=」等等以ASCII文字組成的表情，而非大家早已習以為常的 😣、😶 等。

即時通訊軟件的弊病就是令人摸不清對方語氣，有了Emoji出現後問題就大大改善了（gettyimage/視覺中國）

Emoji最初出現時間為1999年，總共有十二個版本（與Unicode一樣，原因以下詳談）。最初只有79個，時至今日，第十一個版本已經有1212個，數量上已經逼近很多語言常用的字數量，例如中文常用字才八千多個，英文常用詞語也只有3000多個。有人因此提出Emoji已經自成一國，應該升格做語言了。 對電腦而言，其實Emoji跟一個平常的中文字，都是由一個叫Unicode的編碼標準所定義的。但在深究何謂Unicode前，先講一下亂碼的故事。

亂碼的網頁（作者提供） 如果大家「腦齡」較久的話，應該見過一個情況稱為亂碼。所謂「文字亂碼」，通常會出現在英文以外的網站中，明明整個網站都正常載入，但是所有文字都變成了火星文，無法閱讀。原因是我們的瀏覽器設定了一個編碼標準（例如Big5），然而該網站的編碼卻是另外一個（例如GBK）。 同樣科啟兩個字，在Big5中的是代表為ACEC及B1D2，在GBK中卻是BFC6及86A2。 在GBK中對應ACEC及B1D2，卻是ACEC沒有的字符，B1D2卻代表币字。 因為如果一個Big5的網站用一個使用GBK的瀏覽器去閱讀的話，科啟二字就會出現了亂碼變成了币 。不只中文，很多其他語言皆有同樣問題。

那為何英文很少出現亂碼？因為大家慣用的美式鍵盤上的所有字符，都是基於ASCII標準的，而由於一開始的電腦發展主力由美國推動，因此當標準需要制定時，一開頭美式鍵盤的標準就發揚光大了。

亂碼與Emoji有何關係？為了解決不同語言的亂碼問題，一個國際標準組織，名為「統一碼聯盟」，就努力推動一個能代表所有人類符號的編碼系統。不論正體中文、簡體中文、英文、西班牙，甚至乎蘇美爾文，都會是該編碼的一部份。這個編碼相信大家也聽過，就是大家耳熟能詳的Unicode，中文名也就是萬國碼，也叫作統一碼。

Unicode（萬國碼）是一個能代表所有人類符號的編碼系統（gettyimage.視覺中國）

萬國碼容許代表超過一百萬的文字，而截至現時，也只是用了約13萬個。當手機時代到來，大家經常使用Emoji，因此順理成章於2008年將 Emoji作為文字加入了Unicode 。正因如此，今日大家電話都能無痛顯示Emoji，再無亂碼的問題。 其實統一碼聯盟都經歷過一番討論，以下是他們的Emoji的介紹：

Characters considered for encoding must normally be in widespread use as elements of text. The emoji and various symbols were added to Unicode because of their use as characters for text-messaging in a number of Japanese manufacturers’ corporate standards... 統一碼聯盟

雖然Emoji已多達千個，然而常用的往往都是那數十個，例如牛津字典年度文字，就是笑到流眼淚的😂。想必大家經常使用。 又例如苦笑滴汗的😅，也是經常使用的。這兩個Emoji的Unicode就是U+1F602及U+1F605。 那為何有時Emoji有不同外表呢？其實這與中文字有不同字型相當類似，萬國碼定義的只是文字的意思，不會硬性要求該文字到底外表應該是如何代表。因此衍生出許多不同變化，以笑到流眼淚😂（Face with tears of Joy）為例，根據Emoji百科《Emojipedia》，以下全部都是😂。

根據Emoji百科《Emojipedia》，以上的Emoji全部都是😂。（Emojipedia）

流口水的🤤，則有以下變化：

以上的Emoji，都是一樣的流口水（Emojipedia）

不知大家最喜歡用的又是那個Emoji？最新的標準又加入了許多有趣的Emoji，又令Emoji可以表達意思更豐富了。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Emoji 是圖還是字🤤？Emoji 到底如何運作？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

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