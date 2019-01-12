Samsung 意外流出 Galaxy S10「真．外型官方照」？

Galaxy S10 䜓照不斷流出，手機採用 Infinit-O 全屏已是必然的事，但 Samsung 官方卻一直沒有透露太多有關 S10 的外型。不過，最近有用家在 Samsung 介紹 One UI 的文章中，赫然發現了 Galaxy S10 的踪影。手機屏幕雖然沒有亮著，但卻可以清楚看到採用了 Infinity-O 屏幕設計，並且與坊間流出的 S10 諜照外形完全吻合。（文：黎生）

於 One UI 的文章內，除了可找到 S10 的外型，還會看到一張亮著屏幕的手機的圖片。雖然該手機不備 Infinity-O 屏幕，但因與 S10 並排而出，故有理由相信圖片是以 S10 為藍本而製。故用家可以透過圖片清楚看到 S10 的全屏效果確實比坊間很多全屏手機優勝，值得期待。

Samsung 官方居然不小心流出 Galaxy S10 的外型照。被網民發現後，Samsung 立即將相片換掉，相當可笑。

只是，Samsung 好像不太想正式發表 S10 的外型，因為在稍後時間，Samsung 便將 One UI 文章內的 S10 配圖換掉，換成部沒有 Infinity-O 屏幕的手機，以便繼續讓 S10 保持神秘感。