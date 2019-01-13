Samsung 摺屏手機 Galaxy F 將備 6200 mAh 大容量電池？！

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Samsung 首部摺屏手機 Galaxy F 因採用嶄新設計，故坊間傳出手機將備有兩枚 3,100 mAh 電池，合共為 Galaxy F 提供 6,200 mAh 電量，成為目前 Samsung 電池容量最大的手機。（文：黎生）

手機電池容量向來備受關注，特別 Samsung 曾發生電池事故後更是份外小心。Samsung 繼早前預告會推出備有 5,000 mAh 電池容量的 Galaxyx M20 後，坊間又傳出尚未知何時登場的 Galaxy F 將會再創電池容量新高。目前預計 Galaxy F 將會搭配兩枚 3,100 mAh 的電池，為手機提供合共 6,200 mAh 的電量，使 Galaxy F 成為目前電池容量最大的手機。

Galaxy F 的電池設計相當創新，將會搭配兩枚 3,100 mAh 的電池使用。

另外，早前 Galaxy S10 系列的電池容量亦已曝光，包括 3,100 mAh 的 S10 E、3,500 mAh 的 S10、4,000 mAh 的 S10 Plus 及 5,000 mAh 的 S10 5G 版。由此可見，Samsung 亦漸漸擺脫電池事故的陰影，重新為用戶提供高容量高續航能力的旗艦手機，總算是用家的福音。

Galaxy S10 系列的電池容量亦得到提升。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港愛護動物協會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10079

Palm Phone 上市前速試體驗：用來幫你戒「手機毒」的新機
Biohazard RE：2 生化危機2 重製版 Demo玩後感：必玩遊戲確定
《高達 閃光之凱薩衛》首支電影預告公開　神秘名字引發搜尋熱
超級機械人大戰T（機戰T）第2彈PV釋出！新動畫新系統新主角公開
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】World3 薄荷諸島隱藏關卡
大豆芽水產 x 李英健．黑虎戰神GTR東京改裝車展參上【車模圖輯】
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】World2 甜點沙漠隱藏關卡
【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】World1 橡栗平原隱藏關卡
鬼馬砵砵車 彭彭 30年後出玩具　宅民私心選最想搪膠化80年代卡通
《FFX／X-2 HD Remaster》Switch移植版海外發售日正式公開
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。