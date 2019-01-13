Samsung 摺屏手機 Galaxy F 將備 6200 mAh 大容量電池？！

Samsung 首部摺屏手機 Galaxy F 因採用嶄新設計，故坊間傳出手機將備有兩枚 3,100 mAh 電池，合共為 Galaxy F 提供 6,200 mAh 電量，成為目前 Samsung 電池容量最大的手機。（文：黎生）

手機電池容量向來備受關注，特別 Samsung 曾發生電池事故後更是份外小心。Samsung 繼早前預告會推出備有 5,000 mAh 電池容量的 Galaxyx M20 後，坊間又傳出尚未知何時登場的 Galaxy F 將會再創電池容量新高。目前預計 Galaxy F 將會搭配兩枚 3,100 mAh 的電池，為手機提供合共 6,200 mAh 的電量，使 Galaxy F 成為目前電池容量最大的手機。

Galaxy F 的電池設計相當創新，將會搭配兩枚 3,100 mAh 的電池使用。

另外，早前 Galaxy S10 系列的電池容量亦已曝光，包括 3,100 mAh 的 S10 E、3,500 mAh 的 S10、4,000 mAh 的 S10 Plus 及 5,000 mAh 的 S10 5G 版。由此可見，Samsung 亦漸漸擺脫電池事故的陰影，重新為用戶提供高容量高續航能力的旗艦手機，總算是用家的福音。