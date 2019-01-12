《FFX／X-2 HD Remaster》Switch移植版海外發售日正式公開

任天堂Switch作為「移植天堂」繼續發威，近日就突然公布多款《FF》（太空戰士）系列作品會移植到該平台，其中包括《Final Fantasy X／X-2》。

日本 Square Enix 預定於 2019 年在 Nintendo Switch 主機上推出，旗下人氣 RPG《FFX》最新移植重製版《Final Fantasy X／X-2 HD Remaster》（ファイナルファンタジーX/X-2 HDリマスター），正式宣佈將於 4 月 16 日起在海外 Switch 正式推出。附帶一提，本作 Switch 繁體中文版將於 4 月 11 日先行推出。

《Final Fantasy X／X-2》為官方之前於 PS2 平台上所推出的人氣 RPG《FF》系列十代二部曲作品，由於動人的音樂與壯闊感人的故事劇情，加上豐富的人物特色與獨特服裝轉職系統（X-2）等要素，因此在推出後大受好評，更於之前移植到 PS4／PS Vita／PC 等平台推出 HD 重製版本。至於這次的 Switch 版，則是以之前的 HD 重製版內容為題材的移植版，喜歡之前《FFX／X-2》的玩家們，可別錯過這次難得的回味體驗機會，一起與優娜來展開最壯闊的召喚冒險之旅吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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