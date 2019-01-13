廿萬玩電動車！smart forfour、fortwo首次登記稅全免真係咁抵?　

smart forfour 及 fortwo 電動車日前在香港正式推出，官方 20 萬不到的定價有如車名一樣，非常「聰明」，剛好幫車主攞盡電動車首次登記稅的免稅額，支持環保唔使俾錢政府確實爽！官方同時推回購計劃，等於可以租車平玩，一齊計下是否那麼著數。

smart electric drive 最新的 smart forfour 及 fortwo 定價不到 20 萬，令車主可以享盡電動車首次登記稅的免稅額；自從政府在 2017 年取消對電動車首次登記稅的豁免之後，大家終於有機會為環保出一分力之餘，又可以不用「罰稅」，想玩電動車的朋友實在要研究一下。

最新的 smart forfour 及 fortwo 電動版正式抵港，出車價剛好盡享免稅優惠 。（Mercedes-Benz Hong Kong）

政府自從在 2017 年取消豁免電動車全數首次登記稅，改為最多減免 9.75 萬元，效果可謂「立竿見影」，該年度全香港的電動車新車登記數字即時歸零，可見政府推動環保的「決心」。雖然政府在 2018 年推出「一換一」計劃，以銷毀舊車換電動車免稅優惠，不過對於預算有限，首次出車的朋友來說可謂於事無補，不過今次 smart electric drive 最新的 smart forfour 及 fortwo 電動版，就非常適合首次出車代步的朋友。

smart fortwo 電動版官方定價尚未公布，不過據聞為 $193,000。（Mercedes-Benz Hong Kong）

最豪華的 smart forfour 四人版定價為 $199,900，其中首 15 萬的 40% 應課稅金為 6 萬元，而其後 $49,900 車價的 75% 應課稅金為 $37,425，合共應課稅金為 $97,425，剛好低於免稅額，幫車主計到盡！至於 smart 系列的扭力為 160 N.m，配合 82匹馬力，可以做到 5.5 秒的 0 至 60 公里加速及 130 公里極速，日常代步使用足夠有餘。

smart forfour 及 fortwo 電動車全面睇（按圖放大）

smart electric drive 的鋰離子電池容量為 17.6kWh（大約可行139-160km），可以配合 7kWh 的內置充電器，可以在 2.5 小時內完成 80% 的中速充電。續航距離比接近級數的BMW i3為短（大約可行近200km）、車廂就比Tesla的電動車為細，可是「廿萬有找」這個價錢而言，其他品牌就「塵埃莫及」，非常抵玩（唔計大陸電動車品牌）。

官方另外更為 smart forfour 提供回購計劃，可以用每月供款 $3,398使用 smart forfour；36 個月後，官方會以 $83,958 的價錢向用戶回購電動車，用戶亦可以選擇補回餘下差價購買 smart，算是多一個更輕鬆出車的方法。

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