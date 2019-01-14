Samsung Galaxy S10 系列　將採用更高效的記憶體

Samsung Galaxy S10 系列將採用全新的 LPDDR5 記憶體，不但是全球首發，而且更讓手機比同級的旗艦手機有更快的使用體驗。（文：黎生）

Samsung Galaxy S10 系列將於 2 月 20 號正式發布，專門報道 Samsung 消息的 Twitter 帳戶 @Samsung_News_ 就指 Samsung 將會正式引進於 2018 年夏天發布的 LPDDR5 記憶體，不但讓 Galaxy S10 系列成為全球首款採用 LPDDR5 記憶體的手機，而且成功進一步提高 Galaxy S10 的硬件規格，讓手機用戶擁有更快的使用體驗。

網上專門提供 Samsung 情報的 Twitter 用戶指 S10 系列將會採用 LPDDR5 記憶體。

據資料顯示，全新的 LPDDR5 記憶體不但比 LPDDR4X 省電約 30%，其儲存資料速度更可達約 6,400 Mbps，相比上一代提升了 1.5 倍，效能超卓，讓用家進一步體驗 Galaxy S10 系列的極速效能。除此之外，LPDDR5 的效能大幅提升後，亦有助提高各項 AI 及 5G 旳應用。



到底 Galaxy S10 系列採用 LPDDR5 後的實際效能如何？只要等到 2 月 20 號便自有分曉。



來源：@Samsung_News_

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