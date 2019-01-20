Huawei Mate20 Pro DxOMark 攝影評分出爐、未能獨霸榜首？

經過多個月測試，DxoMark Mobile 終於公布早前正式在香港推出的 Huawei Mate20 Pro 的分數，其總評分為 109，與 Huawei 另一部旗艦手機 P20 Pro 旗艦手機打成平手，於攝影範疇繼續領先其他品牌。若細看 Mate20 Pro 的攝影及攝錄表現，手機在攝影表現與 P20 Pro 同級，而在攝錄上稍為失色，略低一分。（文：黎生）

Mate20 Pro 擁有出色的曝光能力，即使在背光環境，亦比 P20 Pro 等其他旗艦手機優勝，使手機在不同環境下仍可拍到出色的相片。

至於散景效果方面，Mate20 Pro 憑 Kirin 980 的運算能力，可更有效地將主體與背景分離，但若論散景像真度還是 P20 Pro 較佳。

Huawei Mate20 Pro 的 DxoMark Mobile 評分達到 109，與 P20 Pro 平分秋色、 不論在攝影或攝錄上均有好表現。



另外即使 Mate20 Pro 有同級的變焦功能，但因 P20 Pro 備有黑白相機，故變焦後相片的細緻度仍以 P20 Pro 較佳。

至於攝錄方便，Mate20 Pro 整體表現與 P20 Pro相近，包括色彩還原度、曝光值等，但因為 Mate20 Pro 在雜訊控制及移動攝錄時的穩定性上不及 P20 Pro，故其攝錄分數稍為不如 P20 Pro。

資料來源：DxoMark Mobile