【全職獵人：貪婪之島大冒險】官方稱重新開服　大量回饋補償玩家

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）於2018年12月5日在日本 App Store／Google Play推出營運，以日本人氣動漫《獵人》為題材的3D動作RPG《獵人：貪婪之島大冒險》（全職獵人：貪婪之島大冒險）（Hunter×Hunter：Greed Adventure／HUNTER × HUNTER グリードアドベンチャー），當初推出後就因為BUG等問題而宣布關服維修；如今官方正式宣布，自即日起重新開服正式推出營運，讓喜歡《獵人》的玩家們都可以重新登入進行遊戲體驗！

3D動作 RPG《獵人：貪婪之島大冒險》（gamebase）

《獵人：貪婪之島大冒險》為一款以「冨樫義博」人氣動漫《Hunter×Hunter 獵人》為題材的3D念能力動作 RPG，遊戲中將會以動漫版原作「G.I.篇」（貪婪之島篇）之後的世界觀做為背景，玩家們將可以與小傑（小岡）、奇犽（基路亞）、西索（希索加）等人氣角色們一起組隊，在這座重生的「G.I.2（貪婪之島 2.0 版）」中展開全新的念能力戰鬥與冒險！

附帶一提，當初本作於去年12月5日推出後，就因為遊戲連線等BUG問題而宣布關機維護，一直維護至今（整整維護了一個多月），如今才終於宣布再度重新開服；而為了回饋玩家們漫長的等待，官方除了將會送出遊戲內轉蛋通貨「Ｇ石（Gストーン）×1,600 個」讓玩家們領取之外（領取時間至1月31日為止），還將會推出不用消費Ｇ石也可以伊人進行最多三次的轉蛋活動（確定可取得稀有度Ｓ卡片），期待本作的玩家們不妨現在就趕快來重新登入體驗吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076