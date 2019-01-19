【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—冰凍大地

撰文：賴浩然
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Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World4冰凍大地的全星星金幣攻略：
World 4 冰凍大地
「在夜空中發光的星星跳台」（4-1）
+2
「有很多企鵝仔的雪地」（4-2）
「逐漸掉落！懸掛著很多冰錐的堡壘」（4-堡壘）
「砰砰爆開的尖刺栗寶寶冰原」（4-3）
+3
+2
「踏著天秤上雪山」（4-4）
+2
「懸掛著很多冰錐的洞窟」（4-5）
+4
+3
+2
「搖搖晃晃的幽靈屋」（4-鬼屋）
+7
+6
+5
「溫緹的被咚咚擋住去路的城堡」（4-城堡）
+3
+2
「住著海象的湖」（4-隱藏關）
+3
+2
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