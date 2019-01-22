Android Q 測試版流出　系統新功能曝光

Android P 尚未普及，但 Google 已着手開發 Android Q。最近坊間流出更多新系統消息，包括將會搭配強制式「Dark Mode」顯示及全新桌面模式等等，功能讓人期待。（文：黎生）

Android Q 近日正式在 Google Pixel 3 XL 進行測試，並且流出多項新系統的新功能。當中最搶眼的必然是強制式「Dark Mode」，除了原生 App 可以全黑介面顯示外，亦可以讓其他不具備 「Dark Mode」模式的第三方軟件顯示全黑介面，包括 Facebook 等大熱 App，全面活用 Google 早前有關 OLED 在 Dark Mode 省電的研究數據。

Android Q 的「Dark Mode」顯示模式功能強大。

另外新系統亦被發現將會加入嶄新的桌面模式。雖然目前新桌面模式未完全開發，但卻帶來仿如 Samusng DeX 桌面模式的顯示功能，意味着 Google 亦有意在手機引入更多操作模式，以讓用家在不同場合使用手機。

最後新系統亦會強化權限控制功能，不單讓用家可以自行決定各 App 的使用權限，更帶來按日子或地點而決定使用權限的設定，使整個操作更能配合用家的使用習慣。預計新系統在今年秋季之前仍會繼續進行不同測試，有興趣的朋友可以留意報導。



來源：XDA-Developers

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