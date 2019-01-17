Samsung 的 Galaxy A8s即將到港！大家要準備認識「打孔屏」／「極點屏」這個手機屏幕新名字了！為了盡力提升屏佔比、製作最接近「全面屏」的手機同時保留自拍鏡頭，各廠可謂各顯神通，除了上年大行其道的「M字額」瀏海屏、水滴屏，踏入 2019 年將有多款新種「打孔屏」／「極點屏」手機，而 Galaxy A8s就是香港發售的頭一部！

Samsung Galaxy A8s 是 2019 年 Samsung 首部中階機，採用的是尚且少有新機配置的中高階處理器 Qualcomm Snapdragon 710，另外有 6GB 以及 128GB ROM，效能、硬件配置算為不俗。

而作為賣點的 Infinity-O 設計，將 2400 萬像素鏡頭放在屏幕左上方開出的孔洞位置。

不計 Infinity-O 屏幕開出的孔洞，Samsung Galaxy A8s 的屏幕為 6.2 吋的全面屏（蔡浩騰 攝）

Samsung Galaxy A8s 月尾上市、三千幾蚊可試「開孔屏」（蔡浩騰 攝）

Samsung Galaxy A8s擁有三個不同的機身顏色，除了最低調的黑色，還有圖中的銀、藍兩色（蔡浩騰 攝）

Samsung Galaxy A8s機背擁有三個鏡頭，除了有 2400 萬像素的主鏡頭之外，另有一個 1000 萬像素的 2 倍變焦鏡，以及用於人造散景的 500 萬像素副鏡（蔡浩騰 攝）

Samsung Galaxy A8s前置鏡頭藏在機面屏上開出的一個小孔洞，雖然會阻礙了一小塊屏幕的面積，但 Samsung 就為了它加入了獨家介面，在鎖屏狀態下可以在左上角「拉」出自拍介面，在自拍倒數時於鏡頭四周又加入特效、提醒用戶的眼神焦點。

到了大家關心的問題，鏡頭的孔洞會否影響日常操作？我們就以 Galaxy A8s 打開了兩段影片，大家應該一目瞭然：

Samsung Galaxy A8s 將會在即日起開始預訂，1 月 25 日正式上市，售價為 $3,298，對比起香港市面上另一部 Snapdragon 710 手機 Nokia 8.1 Plus，還要再便宜約＄100，有一定的競爭力。