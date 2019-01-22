WhatsApp 新限制？新措施轉發訊息最多只可 5 次！

WhatsApp 收到姨媽姑爹 send 來的「獨家小道新聞消息」，大家會不會也順手轉發，通知好友？假新聞就是這樣成功傳開的！為了打擊假新聞泛濫，WhatsApp 決定實行新措施，限制大家轉發訊息的次數！

WhatsApp 將會限制轉發訊息次數，以單一訊息計，最多只可以轉發 5 次，希望可以藉此打擊新聞泛濫的情況。其實在 2018 年中，有一位 Google 工程師連同他兩位朋友，在印度的家鄉向貧困的小朋友派發糖果的過程中，被當地居民誤以為是「拐子佬」，並透過 WhatsApp「通知」鄰近村落，最後 Google 工程師被當地越 2,000 個憤怒的群眾虐打致死。

WhatsApp 將會限制大家轉發訊息的次數到最多 5 次，希望可以打擊假新聞的傳播。（設計圖片）

因為這個緣故，WhatsApp 已經在 6 個月前開始，率領在印度實行限制轉發 5 次的新措施，現時除印度之外的其他地區，大家可以將單一訊息轉發到不同對話總共 20 次，若果加上一般群組可以容納 256 個成員去計算，一個 WhatsApp 用戶可以將同一個訊息轉發給最多 5,120 個用戶。在加入新的 5 次轉發限制後，一個用戶可以將同一個訊息轉發的次數，就會大幅減少到 1,280 個用戶。

根據 BBC 報道，WhatsApp 將會在其他地區引入轉發 5 次限制這個新措施，繼續打擊假新聞的傳播。WhatsApp 對發言人對 BBC 表示，新措施將會大幅減少全球用戶的轉發訊息數量，令 WhatsApp 的功能可以回復到一個即時通訊軟件的功能，等用戶可以將注意力集中在跟比較熟悉的朋友傳送私人訊息。

所以，大家以後在轉發訊息之前，不妨停一停諗一諗，考究一下訊息內容的真偽，再將重要的資訊發送給重要的朋友吧。

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