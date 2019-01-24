小米總裁自爆：成功研發全球首部雙摺疊屏幕手機！

小米總裁林斌剛剛發布了小米研發全球首部雙摺疊式屏幕手機，以嶄新技術使手機兩側屏幕均可摺合，讓用家自由地在平板或手機尺吋中轉換。雖然目前只是工程樣版機，但小米卻正在考慮何時量產推出市場。（文：黎生）

2019 年初坊間曾流出一段疑似小米摺屏手機的影片，而到了今日，小米總裁林斌終於證實手機為小米產品。剛剛林斌便發布了一段資訊，正在示範小米雙摺屏手機如何操作。在展開的模式下，能像平板裝置般使用；而當左右摺起後，則可變成一部手機，而且變身過程相當流暢，完成度頗高。

小米雙摺屏手機展開時相當方面。

從片段中，可以看到在平板模式下進行視顏通話時，即使將屏幕摺合，MIUI 系統亦能自動按照屏幕的狀態而切換顯示模式，實用性不俗。據林斌稱，小米不但解決了 MIUI 的顯示問題，而且亦成功處理柔性摺屏、柔性背蓋及轉軸等技術問題，才能成功製作自家的雙摺屏手機。

小米雙摺疊式屏幕手機多面睇（按圖放大）

不過現階段雙摺屏手機只是工程樣機，但小米亦表示正考慮何時將其量產推出。屆時雙摺屏手機型號會是小米 Dual Flex 還是 小米 MIX Flex 呢？則目前尚未有定案。



來源：mydrivers