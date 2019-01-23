vivo APEX 2019 現真身！傳聞採用「隱形」前鏡頭

vivo 將在 1 月 24 日正式發表代號為「The Waterdrop」的 APEX 系列新機，早前在網上流出的相片名乎其實只有「冰山一角」，不過在發表前的兩天，在網上就曝光了一張據講是內部流傳的合成宣傳圖，讓我們一窺這部無縫美形新機的外觀。

據早前得到的資料指，vivo 在 1 月 24 日發表的新機為 APEX 2019，將採用「無縫」機身設計，而在最新流出的官方圖片中可見，APEX 2019 的機身上連按鍵都沒有：

留意 APEX 2019 的機身兩側並未有平常在其他手機上見到的凸出按鍵，而是平整的直線

上年度的 APEX 2018，vivo 帶來了升降式設計前鏡頭，造就了後來採用同樣設計的 NEX，而今次的 APEX 2019 據說也會將前鏡頭的新設計作為賣點。而據可靠消息指，APEX 2019 將會採用「隱藏式」的屏下前鏡頭，不單不需要在機頂加入機械式的升降關關，而且在正面看去也不會像目前他廠的「極點屏」／「屏中鏡」手機一般會在屏幕正面留下黑洞。

只不過各位愛好新科技的用戶也先不用太興奮，事關即使 APEX 2019 最終真如以上傳聞採用無縫機身、屏下鏡頭，vivo APEX 一向不是一個會量產的手機新品系列，按照上年的慣例，APEX 2019 將會以「概念機」的身份出現在 MWC 展覽場上，而真正商品化而又可以在香港購買得到的，將會是在今年稍後上市的新一代 NEX 機種。