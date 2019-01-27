IKEA MFi 認證 iPhone Lightning 線　對比 Apple 線充電速度測試

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IKEA 推出取得 MFi 認證的 iPhone Lillhult 系列 Lightning 線，價錢平外觀靚，可說是近期全城熱搶的一件配件。但到底這條比原裝 Apple 線更長的 1.5 米尼龍 Lightning 線充電表現如何？記者就特別以 iPhone XR 作測試，配上官方隨機的 5W 火牛，對比我們上一次以 XR 作的充電測試結果。

以定價 $79.9 的 IKEA MFi 認證 iPhone Lillhult 系列 1.5 米 Lightning 尼龍線，配合 iPhone XR 原廠的 5W 充電器，究竟充電速度會不會因為線長比原廠 $149 的 1 米 Lightning 增加了50％ 而變慢了，記者就為大家測試一下。

以 IKEA MFi 認證 iPhone Lillhult Lightning 線為 iPhone XR 充電測試（按圖放大）

為 iPhone XR 開始充電，時間大約為 02:16，手機大約用了 1 分鐘時間由完全無電到成功啟動。（區慶威攝）

對比我們《科技玩物》在上一次測試中，以 5W 隨機火牛，配合隨機的 1 米原廠 Lightning 線充電的測試結果，30 分鐘充電量為 21%、60 分鐘充電量為 38%，而充滿電大約需時 180 分鐘，可見長度比原廠線長了 50% 的 IKEA MFi Lightning 尼龍線，在使用 5W 原廠 USB 火牛的充電效能，甚至比 1 米的原廠 Lightning 線更有些微優勢，結論是這條定價 $79.9 的 IKEA Lillhult 尼龍線，性價比絕對超值，還沒有成功入手的朋友記得留意官方的補貨時間。

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