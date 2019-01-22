Android 友實用之選、XPower 2 合 1 伸縮快充線上手試

手機用的 USB 線技術，近年除了多了 USB Typ-C 插頭之外其實沒有甚麼大突破，各廠出品都在設計上著手，不過除了顏色、形狀漂亮之外，筆者還是較推祟設計夠實用的新品。

近期有兩款 USB 線新作倒是值得推薦一下，恰巧都是本地品牌，首先是早陣子由 Magic-Pro 推出市場的 4 合 1 PC Type-C 線，以及今次上手試玩的 XPower 2 合 1 伸縮快充線。