Android 友實用之選、XPower 2 合 1 伸縮快充線上手試

手機用的 USB 線技術，近年除了多了 USB Typ-C 插頭之外其實沒有甚麼大突破，各廠出品都在設計上著手，不過除了顏色、形狀漂亮之外，筆者還是較推祟設計夠實用的新品。
近期有兩款 USB 線新作倒是值得推薦一下，恰巧都是本地品牌，首先是早陣子由 Magic-Pro 推出市場的 4 合 1 PC Type-C 線，以及今次上手試玩的 XPower 2 合 1 伸縮快充線。
USB 線材其實一直有兩大通病，一是收納比較麻煩，長度稍為長的線材難以放在身上的外袋中，放在背包中拿出戶外又怕打結；二是強度不足，雖然近年已有布料包裹的線材推出，但傳統的塑膠包料線用得多仍然會有磨損、磨破的風險。
如果有養寵物的，應該還會生怕牠們在你不知情的情況下毀滅你新買的 USB 線…（圖片來源：twitter@fujimaru_00）
而 XPower 伸縮線本身首先解決了「收納」的問題，而且有別於其他平價伸縮線，它加入了一個造型不錯的金屬外殼，在不需要使用 USB 線之時可以將線收在其中。
此線支援四段長度的伸縮，最長可以延伸至 1 米，XPower 方面稱已特別選用防撕裂的特制線材，讓線材可以更為耐用
另一方面，此 USB 線支援資料傳輸，故可以用來進行 Qualcomm QuickCharge 3.0 等級的快速充電，只不過就不支援 Switch、MacBook 等近年新興的 Power Delivery 制式。
雖然未能用最佳的充電制式進行充電，但以功能性而言，定價＄118 的 XPower 2 合 1 伸縮線特別適合外出時應急之用，單是這一方便已值得考慮。比較可惜的，相信是它的插頭只有 MicroUSB 以及 USB Type-C，令 iPhone 用戶未能受惠吧？
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