ASUS Zephyrus S GX701 上手試：纖薄依然、USB-C 充電更流動！

電競筆電一定又重又厚？ASUS ROG 年前推出的「西風之神」Zephyrus 系列筆電就打破了這個規則，以特別設計的散熱架構將機件「鋪平」處理，令厚度得以控制在 2cm 以內。 在今年開首，ASUS ROG 就趁著 RTX 2080 推出的勢頭，除了推出另一部新機 Mothership 之外，也更新了 Zephyrus 這個系列、加推規格更強的 GX701，大致設計不變，但依然保留了幾個招牌賣點。早前我們就在 ASUS 的「秘密基地」試玩過，以下就是速試後的簡評。

最強賣點全繼承

Zephyrus 系列筆電有三大招牌特點，包括纖薄機身、散熱架構以及人體工學設計，在 GX701 上都通通繼承了，尤其在流動性方面，Zephyrus S GX701 繼續叫人印象深刻，其雖然是採用 17 吋大屏幕，但在窄邊框的加持下，機身大小只不過與 15.6 吋的筆電相若； 另外，ASUS 一向強調的散熱設計亦間接減少了 GX701 的身量，使其機身厚度在閉合狀態下維持在 18.7mm。

除了夠大、以及支援 1080p 全高清，GX701 的屏幕還有 144Hz 更新率、G-SYNC 等新世代電競屏幕所需要的規格，另外又找來 Pantone 作色彩驗證，保證屏幕輸出夠準確

Zephyrus S GX701 採用 AAS 主動式散熱，除了在機身四周有 12V 防塵風扇，在打開屏幕後又會將機身輕微抬升，除了讓打字／遊玩更舒適，亦讓氣流量得以提升 32%，有助降低機身溫度。

電力模式隨意切換、用「尿袋」延展作戰時間

電競筆電的「作戰時間」相當重要，今代 Zephyrus S GX701 在電源管理方面亦有其可圈可點之處。首先玩家可以自由在「G-Sync」高效模式以及「Optimus」省電模式之間切換，脫離插電才可以進行高效遊戲的麻煩設定，值得一讚。



另一方面，在今代繼續有十分齊全的 I/O 位，但更值得一提的，是 ASUS 特地為 GX701 的機身左側加入了支援雙向充電的 USB-PD 插槽，使其充電方式有更多選擇，除了跟機的火牛之外，又可以透過手機用的 USB-C 充電器／流動充電器（即俗稱「尿袋」）為 GX701 進行供電，大大提升充電彈性及玩家的「作戰時間」。



「敗家之眼」貴價定位維持

與 ROG Mothership 相比，ASUS 將 Zephyrus S GX701 定位為「不那麼土豪」的階級，但畢竟還是皇牌系列，又換上最新的 GTX2080 顯卡，售價必然有一定水平。



作為參考，上一代 Zephyrus S 目前售價為 $22000 左右，今次 Zephyrus GX701 將在未來數月內開售，售價應該會再向上調升，各位過年利是還是多儲一點好了。